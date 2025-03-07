該等債券將參考攜程（9961）於聯交所上市的普通股。債券持有人不得於債券發行日一周年之 前交換該等債券，發生違約事件者除外。自發行日期起一周年至債券到期日前6個月期間，債券持有人僅於滿足若干或有事項後方可將該等債券交換為現金。

此後及直至到期日前第二個計劃交易日，持有人可隨時將債券交換為現金。於滿足若干條件的情況下，百度可選擇以公司持有的攜程股份代替現金交付，或以現金及攜程股份結合的方式交付。該等債券不可交換為攜程（美：TCOM） 的美國存託股。該等債券的交換率及其他條款尚未最終確定，且將在債券發行定價時確定。

其他報道

奈雪的茶發盈警 料去年經調整淨虧損最多9.7億人幣

中國連續四個月增持黃金 截至2月底黃金儲備7361萬盎司

全日沽空金額增2% 阿里增55%

呷哺呷哺發盈警 料去年虧損擴至最多4.1億人幣

港股三年高後倒跌 恒指收市跌138點 指數換馬 成交3831億 北水重上100億元

匯豐維持京東「買入」評級 目標價上調至58美元

遠洋據報提議暫停支付人民幣債券

國泰4月開辦烏魯木齊航線 內地客運航點增至20個

致同調查發現今年亞太區女性高管比例升至32.9%

滬深三大指數全線低收 滬指終止三連升

瑞銀：今年滬深300指數每股盈利預計增長6%

遠東宏信去年盈利倒退38% 末期息0.3元

卡賓去年盈利增5.4% 末期息0.86仙多23%

【有片：埋身擊】紐約期油後市或下試去年低位 投資者不宜低位買入

半日沽空金額減8% 阿里沽空增46% 盈富街貨近兩年低

遠發伙周大福企業與澳洲The Star資產置換 需額外投入2.2億

港股再創逾3年高 恒指半日升140點 成交、北水減 阿里創逾3年高 李寧升7%

渣打香港推女性企業家計劃 5勝出者將獲百萬獎金及培訓

特朗普：制訂關稅政策時不會考慮股市走勢 關稅長遠對美有利

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日 短息逾三周低 貨幣基礎增

內地1至2月美元計價出口增2.3% 進口8.4% 遠遜預期

墨西哥將評估對華關稅