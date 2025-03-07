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百度擬發行最多20億美元可交換債券

百度（9988）宣布，擬於美國境外以離岸交易方式，向非美國人士發行本金總額不超過20億美元的2032年到期可交換債券。

該等債券將參考攜程（9961）於聯交所上市的普通股。債券持有人不得於債券發行日一周年之 前交換該等債券，發生違約事件者除外。自發行日期起一周年至債券到期日前6個月期間，債券持有人僅於滿足若干或有事項後方可將該等債券交換為現金。

此後及直至到期日前第二個計劃交易日，持有人可隨時將債券交換為現金。於滿足若干條件的情況下，百度可選擇以公司持有的攜程股份代替現金交付，或以現金及攜程股份結合的方式交付。該等債券不可交換為攜程（美：TCOM） 的美國存託股。該等債券的交換率及其他條款尚未最終確定，且將在債券發行定價時確定。

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