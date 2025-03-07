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宏利與中大醫院加強合作 指定醫保加入新治癌技術

宏利（0945）宣佈進一步加強與中大醫院合作，雙方自2021年起建立夥伴關係，為合資格客戶提供一次免費個人醫療諮詢。宏利將組織碎化技術這創新療法，納入其為確診癌症或懷疑患上癌症的宏利指定醫療保險計劃客戶而設的全方位「醫護專員支援服務」內。此服務需待組織碎化技術可於中大醫院予公眾使用後才開始推行，屆時有關病人將需參與臨床試驗，以便密切監測和評估臨床結果。

肝癌是香港第五大常見癌症，佔2022年所有新增癌症病例的4.6%。組織碎化技術是一種經美國食品藥物管理局（FDA）批准的技術，為肝癌患者提供了一種非侵入性、無痛且高效的治療選擇。李嘉誠基金會早前通過捐贈，將相關治療技術引入香港的醫療機構。 

宏利香港及澳門首席營運總監湯嘉麗表示：「宏利為中大醫院提供超過300個全包式醫療套餐，包括內視鏡檢查程序及手術程序，提供免找數預先批核服務。現時宏利將所有醫療保障計劃客戶的保障範圍，均涵蓋這項創新且獲FDA批准的組織碎化技術，進一步反映宏利致力為客戶提供健康保障。」

早前中大醫學院影像及介入放射學系系主任高士進指出。「組織碎化技術」利用高強度超聲波破壞及液化目標腫瘤細胞，治療過程十多分鐘，全程不會影響周邊的重要組織，亦毋須開刀，是一個安全、無創及高療效的治療方案。「組織碎化技術」正好為癌症治療提供手術以外的方法，讓患者可多一個選擇以針對地性消滅腫瘤。這種低成本高效益的治療選擇，可以減輕患者家庭的經濟壓力，以及舒緩公營醫療機構對政府造成的財政負擔。

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