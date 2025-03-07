肝癌是香港第五大常見癌症，佔2022年所有新增癌症病例的4.6%。組織碎化技術是一種經美國食品藥物管理局（FDA）批准的技術，為肝癌患者提供了一種非侵入性、無痛且高效的治療選擇。李嘉誠基金會早前通過捐贈，將相關治療技術引入香港的醫療機構。

宏利香港及澳門首席營運總監湯嘉麗表示：「宏利為中大醫院提供超過300個全包式醫療套餐，包括內視鏡檢查程序及手術程序，提供免找數預先批核服務。現時宏利將所有醫療保障計劃客戶的保障範圍，均涵蓋這項創新且獲FDA批准的組織碎化技術，進一步反映宏利致力為客戶提供健康保障。」

早前中大醫學院影像及介入放射學系系主任高士進指出。「組織碎化技術」利用高強度超聲波破壞及液化目標腫瘤細胞，治療過程十多分鐘，全程不會影響周邊的重要組織，亦毋須開刀，是一個安全、無創及高療效的治療方案。「組織碎化技術」正好為癌症治療提供手術以外的方法，讓患者可多一個選擇以針對地性消滅腫瘤。這種低成本高效益的治療選擇，可以減輕患者家庭的經濟壓力，以及舒緩公營醫療機構對政府造成的財政負擔。

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