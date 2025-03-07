moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

東風集團2月汽車銷量升5% 新能源乗用車多賣85%

東風集團（0489）公布，2月汽車銷量約10.9萬輛，按年升約4.78%，其中新能源乗用車銷量約2.17萬輛，升84.8%。

集團指，今年首兩個月累計汽車銷量約22.59萬輛，跌31.8%。母公司東風汽車集團累計汽車銷量約27.84萬輛，，跌33.7%。集團內地上市附屬公司東風汽車股份累計汽車銷量約1.84萬輛，跌22.6%。

集團指，2月汽車產量9.43萬輛，跌約13%，今年首兩個月累計汽車產量20.69萬輛，跌37.8%。

其他報道

新AI工具Manus官方X帳戶被封

亞洲水泥受累產品均價跌去年轉蝕2.6億人幣 今年行業「反內捲」有望好轉

宏利與中大醫院加強合作 指定醫保加入新治癌技術

百度擬發行最多20億美元可交換債券

私募基金轉陣租The Henderson 商廈出租率達80%

香港2月外匯儲備4164億美元 按月跌1.2%

王國龍減持領展

奈雪的茶發盈警 料去年經調整淨虧損最多9.7億人幣

中國連續四個月增持黃金 截至2月底黃金儲備7361萬盎司

全日沽空金額增2% 阿里增55%

呷哺呷哺發盈警 料去年虧損擴至最多4.1億人幣

港股三年高後倒跌 恒指收市跌138點 指數換馬 成交3831億 北水重上100億元

匯豐維持京東「買入」評級 目標價上調至58美元

遠洋據報提議暫停支付人民幣債券

國泰4月開辦烏魯木齊航線 內地客運航點增至20個

致同調查發現今年亞太區女性高管比例升至32.9%

滬深三大指數全線低收 滬指終止三連升

瑞銀：今年滬深300指數每股盈利預計增長6% 

遠東宏信去年盈利倒退38% 末期息0.3元

卡賓去年盈利增5.4% 末期息0.86仙多23%