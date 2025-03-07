文章日期：2025年3月7日 18:18
廣汽集團（2238）公市，2月汽車銷量約9.87萬輛，按年增長0.33%，其中新能源汽車銷量升33.3%，至1.92萬輛，而首兩個月累計銷量約19.72萬輛，下降14.42%，其中新能源汽車銷量跌12.27%。
集團指，2月汽車產量約10.59萬輛，增長25.04%，首兩個月累計產量約22.23萬輛，下降8.23%。
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