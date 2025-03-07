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A股東鵬飲料擬來港發行H股上市

A股上市的東鵬飲料（滬：605499）公布，擬發行H股股票並在聯交所主板掛牌上市。公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東會決議有效期內，即經公司股東會審議通過之日起24個月或同意延長的其他期限，選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市。

東鵬飲料指，擬發行H股是為進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力，提升公司國際化品牌形象，滿足公司國際業務發展需要，深入推進公司全球化戰略。

截至目前，公司正積極與相關中介機構就本次發行並上市的相關工作進行商討，除公司第三屆董事會第十三次會議審議通過的相關議案外，其他關於本次發行並上市的具體細節尚未確定。

根據相關規定，公司本次發行並上市尚需提交公司股東會審議，並需要取得中證監及聯交所等相關政府機關、監管機構、證券交易所批準、核準或備案，本次發行並上市能否通過審議、備案和審核程序並最終實施具有重大不確定性。

公司將依據相關法規的規定，根據本次發行並上市的後續進展情況及時履行信息披露義務。

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