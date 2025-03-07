集團指，去年下半年收入較去年上半年收入實現顯著提升， 全年收入保持基本穩定。然而利潤淨額下跌因受匯率波動、人工晶體 國採政策執行等因素影響，綜合毛利率降低，使毛利潤減少。 集團指，考慮到附屬公司Roland Consult Stasche & Finger GmbH和寧波高斯醫療科技近年來經營狀況等，料商譽計提減值撥 備約2210萬至2450萬元，而有關商譽減值撥備並不會對未來 運營及現金流產生重大不利影響。

此外， 集團持續加大研究及開發項目投入，加強自主創新能力建設， 以確保中長期發展競爭力，去年研發開支顯著增加約2160萬至2 940萬元，且研發支出佔自有產品收入百分比持續增加。集團指， 去年歐元持續位於高位，且美元走強，人民幣兌外幣的匯率變動導致 出現匯兌損失約540萬至600萬元， 而2023年度為匯兌收益約1560萬元。

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