另外，對若干信用風險顯著上升的第三方客戶於代價逾期時，考慮 其支付代價款項的意願，對已完成履約義務但尚未收取有關客戶代價 款項的部分暫未確認收入，但有關成本已被確認；受市場環境影響， 商家對廣告投放意願及場地租賃需求下降導致社區運營服務業務不及 預期；及注重提升服務品質，在設施設備更新、社區環境提升等方面 加大對在管項目的資本投入。

集團指，利潤減少主要是由於稅收滯納金等非經營性支 出以及採用更為謹慎的收入確認方式所致，而不是由業務運營造成。

集團預期去年度綜合收入約126.5億至128.5億元， 增長約1.3%至2.9%，主要由於多品牌發展策略， 在市場拓展方面強勢發力，在管規模穩步增加， 物業管理服務收入持續增長；深耕社區生活服務， 業務收入快速增長；及資產管理服務收入穩定增長。

集團預期於去年底貨幣資金較2023年末增加約9億元； 淨資產約9.7億至12.1億元，較2023年末增加約9. 5億至12億元。

其他報道

高視醫療料去年利潤淨額跌最多54% 商譽或減值2450萬元

A股東鵬飲料擬來港發行H股上市

雲遊發盈警 料去年虧損擴大至5900萬元人幣

赤峰黃金暗盤最多升0.6%

知行汽車科技發盈警 料去年虧損擴大至近3億人幣

廣汽2月汽車銷量微増0.3% 新能源汽車銷量升33%

東風集團2月汽車銷量升5% 新能源乗用車多賣85%

新AI工具Manus官方X帳戶被封

亞洲水泥受累產品均價跌去年轉蝕2.6億人幣 今年行業「反內捲」有望好轉

宏利與中大醫院加強合作 指定醫保加入新治癌技術

百度擬發行最多20億美元可交換債券

私募基金轉陣租The Henderson 商廈出租率達80%

香港2月外匯儲備4164億美元 按月跌1.2%

王國龍減持領展

奈雪的茶發盈警 料去年經調整淨虧損最多9.7億人幣

中國連續四個月增持黃金 截至2月底黃金儲備7361萬盎司

全日沽空金額增2% 阿里增55%

呷哺呷哺發盈警 料去年虧損擴至最多4.1億人幣

港股三年高後倒跌 恒指收市跌138點 指數換馬 成交3831億 北水重上100億元

匯豐維持京東「買入」評級 目標價上調至58美元

遠洋據報提議暫停支付人民幣債券

國泰4月開辦烏魯木齊航線 內地客運航點增至20個