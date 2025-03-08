財經事務及庫務局在Facebook指，在財富管理領域，將繼續發揮香港作為財富落戶的「聚寶盤」角色。香港的開放式基金型公司數量按年接近翻倍至470多家，在港註冊成立的有限合夥基金超過1050個，增長近四成，將於今年內就有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的稅務優惠制訂方案，並於明年提交立法會審議，爭取於2025至2026年度起生效。

為深化內地與香港金融市場的互聯互通，財經事務及庫務局正研究擴展大灣區跨境理財通，並全速推進人民幣交易櫃台納入港股通的技術準備工作。目前，香港的離岸人民幣資金池已擴大至約1.1萬億元人民幣，將通過定期發行不同年期的人民幣債券，促進離岸人民幣收益率曲線的形成，進一步構建全球投資者參與離岸人民幣資產市場的生態圈。

該局亦將聯同引進重點企業辦公室及香港貿易發展局於年內舉辦首屆「香港全球金融與產業合作峰會」，通過金融賦能，吸引更多先進產業龍頭、海內外企業及投資者落戶香港。