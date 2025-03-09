他指，應針對性加強立法工作，有力打擊網絡造謠和水軍的不當行為。

在2022年市場有傳言內地監管層對「當前科創板、創業板在審涉及小米產業鏈的項目做了排查，涉小米產業鏈IPO政策受限」，其後獲證監會否認，指未對小米產業鏈相關企業出台IPO限制性政策，也未開展專項排查。

另外，他又在會上談到人工智能技術引發的問題，雷軍指，這兩年人工智能技術快速突破以後，出現了很多老百姓喜聞樂見的應用，比如AI換臉、擬聲等，但任何一個人的臉和聲音都能輕鬆被用來做各種視頻，成了新的違法重災區。

而去年十一假期期間，內地網上出現了「AI語音雷軍」的音頻，並在結合畫面合成音視頻後，再發布到抖音、快手和B站等互聯網平台，其中不乏罵人、惡搞小米產品的語音，遭成負面影響。

雷軍在會上亦重提此事，指自己本身亦是「受害者」，「去年『十一』，有網友說過了7天假，被我整整罵了8天，剛開始我覺得網民拿我開涮我也能接受。但這類內容增多且質量低劣涕，防不勝防，網友也紛紛投訴。」。

雷軍表示，當想通過法律維權時，卻發現對此沒有專門的立法，只能用隱私權、肖像權、名譽權等法律起訴，而這些都要量化損失，但「在網上被罵8天，損失根本沒法量化」，故呼籲人工智能技術興起以後產生了很多新問題，相關部門要提前預判，提前立法。