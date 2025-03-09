moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

通縮憂慮未除 國信證券料3月CPI續跌

今日國家統計局公布2月份居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）數據齊遜預期，前者CPI按月跌0.2%，按年跌0.7%，PPI則按月跌0.1%，按年跌2.2%。

內地國信證券報告指出，基於高頻價格指標的表現，考慮穩增長政策顯效對 2025 年3月價格的影響，預計3月國內CPI 食品價格按月跌約1.5%，CPI 非食品價格按月跌約0.1%，CPI 整體按月跌約0.4%，3 月CPI 按年或跌約0.1%，與1-2月累計按年基本持平；預計3月內地PPI按月約升 0.1%，3 月 PPI 按年或跌約2%，較1-2 月累計按年繼續上升。

國信證券指，與去年12 月當月按年相比，今年1至2月CPI累計按年延續回落趨勢，表明國內物價走勢仍偏弱，其中食品和服務品 CPI 構成主要拖累。至於1-2月PPI 累計按年小幅上升，其中生活資料價格按年上升是主要拉動。

從按月來看，2 月內地CPI 以及核心 CPI 按月均低於季節性水平，表現偏弱。2 月PPI按月低於季節性水平，但受消費支持政策影響的耐用消費品 PPI 按月明顯高於季節性水平。

另外，內地銀河證券報告則預計，3月CPI將回升轉正，PPI延續收窄。該行指，預計3月份CPI按年增速在0.1%左右。3月份PPI則跌約2.1%左右。

銀河證券指，展望後市，政府工作報告將物價目標從以往的3%左右下調為2% 左右，體現出政策層對物價壓力有了更加深刻的認識，有利於更好凝聚共識、 穩定預期，推動物價保持在合理水平。

其次是政府工作報告定調今年宏觀政策將更加積極有為，加速釋放消費潛力，全面擴大國內需求，消費動力釋放和PPI 修復，將繼續支撐核心CPI﹔三是3月份CPI翹尾因素影響為跌0.2個百分點 ，2月為跌1.2個百分點，對CPI按年將帶來較大支撐。

PPI方面，該行預計3月份 PPI 增速在跌2.1%左右。因天氣好轉生產逐步復工，帶動國內需求穩定復蘇，對PPI回升帶來支撐﹔其次是政府報告定調2025年財政赤字率 4%，預算內債務較前一年提升2.9萬億元，對應提升了2個百分點的預算內赤字率，財政「加力幅度」為2008年以來的第三高，財政加碼趨勢顯著且更多用於投資和支持全國性消費政策，有利於物價整體水平的回升﹔

三是政府工作報告強調綜合整治「內卷式」競爭，多部委強調綜合整治「內卷式」競爭, 積極化解一些行業供大於求的階段性矛盾，並將解決行業競爭失序和「內卷」問題與產業提質升級相結合，有利於部分行業PPI的整體修復。