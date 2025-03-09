內地國信證券報告指出，基於高頻價格指標的表現，考慮穩增長政策顯效對 2025 年3月價格的影響，預計3月國內CPI 食品價格按月跌約1.5%，CPI 非食品價格按月跌約0.1%，CPI 整體按月跌約0.4%，3 月CPI 按年或跌約0.1%，與1-2月累計按年基本持平；預計3月內地PPI按月約升 0.1%，3 月 PPI 按年或跌約2%，較1-2 月累計按年繼續上升。

國信證券指，與去年12 月當月按年相比，今年1至2月CPI累計按年延續回落趨勢，表明國內物價走勢仍偏弱，其中食品和服務品 CPI 構成主要拖累。至於1-2月PPI 累計按年小幅上升，其中生活資料價格按年上升是主要拉動。

從按月來看，2 月內地CPI 以及核心 CPI 按月均低於季節性水平，表現偏弱。2 月PPI按月低於季節性水平，但受消費支持政策影響的耐用消費品 PPI 按月明顯高於季節性水平。

另外，內地銀河證券報告則預計，3月CPI將回升轉正，PPI延續收窄。該行指，預計3月份CPI按年增速在0.1%左右。3月份PPI則跌約2.1%左右。

銀河證券指，展望後市，政府工作報告將物價目標從以往的3%左右下調為2% 左右，體現出政策層對物價壓力有了更加深刻的認識，有利於更好凝聚共識、 穩定預期，推動物價保持在合理水平。

其次是政府工作報告定調今年宏觀政策將更加積極有為，加速釋放消費潛力，全面擴大國內需求，消費動力釋放和PPI 修復，將繼續支撐核心CPI﹔三是3月份CPI翹尾因素影響為跌0.2個百分點 ，2月為跌1.2個百分點，對CPI按年將帶來較大支撐。

PPI方面，該行預計3月份 PPI 增速在跌2.1%左右。因天氣好轉生產逐步復工，帶動國內需求穩定復蘇，對PPI回升帶來支撐﹔其次是政府報告定調2025年財政赤字率 4%，預算內債務較前一年提升2.9萬億元，對應提升了2個百分點的預算內赤字率，財政「加力幅度」為2008年以來的第三高，財政加碼趨勢顯著且更多用於投資和支持全國性消費政策，有利於物價整體水平的回升﹔

三是政府工作報告強調綜合整治「內卷式」競爭，多部委強調綜合整治「內卷式」競爭, 積極化解一些行業供大於求的階段性矛盾，並將解決行業競爭失序和「內卷」問題與產業提質升級相結合，有利於部分行業PPI的整體修復。