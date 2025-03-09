匯豐銀行主席王冬勝於今年政協會議中提議改善內地與香港的互聯互通，提升滬深港通、債券通、跨境理財通、交易所買賣基金（ETF）通等機制的深度與廣度。
債券通方面，他指出目前「南向通」僅對合格境內機構投資者（QDII）和22家公開市場操作（Open Market Operation, OMO）銀行開放，他建議可以進一步擴大合資格投資者範圍，同時適當為「南向通」提供更大額度，令債券通的交投更活躍。另外，可將更多合適產品納入「南向通」合資格產品範圍，例如中高風險的非複雜債券、不受香港證券及期貨條例監管的保本標準化結構性存款、低風險的保本股票掛鈎投資產品等。
滬深港通方面，他認為可以適當放寬內地個人投資者參與港股通的資產要求限制，同時提高每日交易額，增加市場流動性，滿足投資者的不同投資需求。另可考慮將更多二次上市、未盈利生物科技公司等納入互聯互通機制。此外，ETF通方面，2022年7月開通後經過多次擴容及優化，現階段符合條件的南向 ETF產品數量約17只，仍有進一步擴大的空間。
首次公開招股（IPO）方面，他建議可以適時推出新股通，可採取試點方式，在強化風險、完善規則的基礎上推進。跨境理財通方面，他認為可以在風險可控的前提下擴大試點範圍，從一些一線城市開始先行先試的探索，再逐步擴展全國。
王冬勝又表示，把人民幣股票交易櫃檯納入港股通，可以方便內地投資者參與互聯互通在匯率方面的安排，無須兌換成港元，即可直接用人民幣投資人民幣計價股票。這也有助於提升人民幣櫃檯股票的成交量，並吸引更多上市公司設立人民幣交易櫃檯。
對於人民幣國際化未來展望，王冬勝指出，中國與新興市場之間貿易和投資的發展，將進一步鼓勵海外投資者持有人民幣資產，並長期持有人民幣資產。同時，數字人民幣的推進在提升跨境支付效率方面也有很大潛力。
投資方面，當各項互聯互通措施的穩步落實，人民幣資產已成為國際投資者資產配置的主要成分之一，而中國股市和債市的龐大規模和發展潛力，也意味著人民幣作為投資貨幣的功能還可以在未來進一步得到提升。