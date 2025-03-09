債券通方面，他指出目前「南向通」僅對合格境內機構投資者（QDII）和22家公開市場操作（Open Market Operation, OMO）銀行開放，他建議可以進一步擴大合資格投資者範圍，同時適當為「南向通」提供更大額度，令債券通的交投更活躍。另外，可將更多合適產品納入「南向通」合資格產品範圍，例如中高風險的非複雜債券、不受香港證券及期貨條例監管的保本標準化結構性存款、低風險的保本股票掛鈎投資產品等。

滬深港通方面，他認為可以適當放寬內地個人投資者參與港股通的資產要求限制，同時提高每日交易額，增加市場流動性，滿足投資者的不同投資需求。另可考慮將更多二次上市、未盈利生物科技公司等納入互聯互通機制。此外，ETF通方面，2022年7月開通後經過多次擴容及優化，現階段符合條件的南向 ETF產品數量約17只，仍有進一步擴大的空間。

首次公開招股（IPO）方面，他建議可以適時推出新股通，可採取試點方式，在強化風險、完善規則的基礎上推進。跨境理財通方面，他認為可以在風險可控的前提下擴大試點範圍，從一些一線城市開始先行先試的探索，再逐步擴展全國。

王冬勝又表示，把人民幣股票交易櫃檯納入港股通，可以方便內地投資者參與互聯互通在匯率方面的安排，無須兌換成港元，即可直接用人民幣投資人民幣計價股票。這也有助於提升人民幣櫃檯股票的成交量，並吸引更多上市公司設立人民幣交易櫃檯。

對於人民幣國際化未來展望，王冬勝指出，中國與新興市場之間貿易和投資的發展，將進一步鼓勵海外投資者持有人民幣資產，並長期持有人民幣資產。同時，數字人民幣的推進在提升跨境支付效率方面也有很大潛力。

投資方面，當各項互聯互通措施的穩步落實，人民幣資產已成為國際投資者資產配置的主要成分之一，而中國股市和債市的龐大規模和發展潛力，也意味著人民幣作為投資貨幣的功能還可以在未來進一步得到提升。