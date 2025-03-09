清盤申請由Oasis Management Company Limited代表Oasis Investments II Master Fund Limited、AM Asia Strategies Master Fund LP及PAG-P Asia Fund L.P.作出，內容有關未償還公司所發行及由寶龍維京所擔保的於2024年8月10日到期年息6.25%本金總額500百萬美元的優先票據，申請人聲稱合共持有未償還本金額中的近1.99億美元。

清盤申請的聆訊定於2025年4月28日舉行。清盤申請的提出不代表已按申請成功對寶龍維京進行清盤，而截至今日公佈日期，維京法庭並無頒佈清盤令以將寶龍維京清盤。公司不認為清盤申請會對公司於此階段的營運造成實質性影響。

寶龍指，正在與申請人積極溝通，務求在對其他債權人公平的原則下，與申請人協商達成有效的解決方案，包括努力促使清盤申請盡快被撤回或駁回。

公司董事會認為清盤申請並不代表其他持份者的利益，並可能損害公司和其他持份者的價值。因此，公司將尋求法律措施以堅決反對清盤申請，並採取一切必要的行動以保障公司的合法權利。

寶龍重申其決心及承諾，將尋求確保集團可持續經營且維護所有持份者利益的整體解決方案。公司、其財務顧問安邁及其法律顧問盛德律師事務所將與債權人合作，進一步探討尋求全面解決當前流動資金問題的所有可行方案，以期盡快與境外債權人達成協議。

公司期待與境外債權人持續開展合作，呼籲債權人給予公司耐心、理解及支持，使得公司及其顧問有時間為所有持份者制定最務實及最佳的債務解決方案。公司將就任何有關清盤申請的重大進展知會其股東及投資者，並於適當時候作出進一步公佈。