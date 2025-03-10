個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.05%，折合報530.17元；阿里巴巴（9988）升0.47%，折合報136.6元；美團（3690）升2.88%，折合報181.58元；匯控（0005）跌2.53%，折合報90.21元；建行（0939）跌0.21%，折合報6.73元。

道期現跌0.62%；標期現跌0.79%；納期現跌1.01%。日本東證指數現跌0.2%；韓國KOSPI指數現升0.11%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.15%。

VIX指數隔晚跌6.03%或1.5點，報23.37點。

紐油現跌0.49%或0.33美元，報66.71美元；布油現跌0.44%或0.31美元，報70.05美元；金價現升0.18%或5.36美元，報2914.46美元；LME 銅期貨隔晚跌1.23%或120.5美元，報9613.5美元。比特幣現跌3.39%或2819.5美元，報80262.04美元；美國10年期債息現跌0.8%或0.0345厘，報4.2666厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，九龍倉置業（1997）、零跑（9863）、亞信科技（1675）、趣致集團（0917）、海豐國際（1308），及天安卓健（0383）。

赤峰黃金（6693）上市，定價13.72元。

找鋼集團（6676）上市。前身為SPAC公司，Aquila Acquisition Corporation(前上市編號7836)。文件顯示，每股價格為10元。

寶龍地產（1238）附屬公司，遭債券債權人申請清盤。

龍湖集團（0960）發盈警，預期去年核心溢利下降最多40%。

富智康（2038）去年虧損降至2033萬美元，不派息。

恒大物業（6666）發盈警，料去年淨利潤跌最多37%。

高視醫療（2407）料去年利潤淨額跌最多54%，商譽或減值2450萬元。

雲遊（0484）發盈警，料去年虧損擴大至5900萬元人幣。

知行汽車科技（1274）發盈警，料去年虧損擴大至近3億人幣。

廣汽（2238）2月汽車銷量微増0.3%，新能源汽車銷量升33%。

東風集團（0489）2月汽車銷量升5%，新能源乗用車多賣85%。

亞洲水泥（0743）受累產品均價跌去年轉蝕2.6億人幣，今年行業「反內捲」有望好轉。

宏利（0945）與中大醫院加強合作，指定醫保加入新治癌技術。

百度（9988）擬發行最多20億美元可交換債券。

王國龍減持領展（0823）。

奈雪的茶（2150）發盈警，料去年經調整淨虧損最多9.7億人幣。

呷哺呷哺（0520）發盈警，料去年虧損擴至最多4.1億人幣。

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