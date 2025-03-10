恒指今早低開115點或0.48%，報24115點，大市成交金額149億元；國指今早低開40點或0.46%，報8873點。恒生科技指數開市報6016點，跌0.35%。上升股份比例為11.72%，下跌為5.99%，無升跌為82.28%。