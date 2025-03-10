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恒指低開115點 科指跌0.35% 赤峰黃金無升跌 找鋼升15%

恒指今早低開115點或0.48%，報24115點，大市成交金額149億元；國指今早低開40點或0.46%，報8873點。恒生科技指數開市報6016點，跌0.35%。上升股份比例為11.72%，下跌為5.99%，無升跌為82.28%。

藍籌29隻升，36隻下跌，18隻無升跌。阿里健康（0241）升4.52%，報5.78元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌3.03%，報496元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，15隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報5.78元，升4.52%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報496元，跌3.03%。

恒指續高於10天線(23574.08點)。科指續高於10天線(5805.38點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，九龍倉置業（1997）開市報21.3元，升0.24%。

零跑（9863）開市報42元，升0.6%。

亞信科技（1675）開市報11.4元，升0.53%。

趣致集團（0917）開市報86元，跌1.04%。

海豐國際（1308）無成交，報17.8元。

天安卓健（0383）無成交，報0.73元。

赤峰黃金（6693）上市，定價13.72元。開市報13.72元，無升跌。

找鋼集團（6676）上市。前身為SPAC公司，Aquila Acquisition Corporation(前上市編號7836)。文件顯示，每股價格為10元。創上市新高，見11.38元，開市報11.38元，升15.42%。

寶龍地產（1238）附屬公司，遭債券債權人申請清盤。開市報0.475元，升1.06%。

龍湖集團（0960）發盈警，預期去年核心溢利下降最多40%。開市報10.8元，跌1.1%。

富智康（2038）去年虧損降至2033萬美元，不派息。無成交，報0.93元。

恒大物業（6666）發盈警，料去年淨利潤跌最多37%。開市報0.78元，升1.3%。

高視醫療（2407）料去年利潤淨額跌最多54%，商譽或減值2450萬元。無成交，報8.09元。

雲遊（0484）發盈警，料去年虧損擴大至5900萬元人幣。無成交，報0.78元。

知行汽車科技（1274）發盈警，料去年虧損擴大至近3億人幣。開市報22.2元，無升跌。

廣汽（2238）2月汽車銷量微増0.3%，新能源汽車銷量升33%。開市報3.2元，升1.91%。

東風集團（0489）2月汽車銷量升5%，新能源乗用車多賣85%。開市報4.41元，跌1.56%。

亞洲水泥（0743）受累產品均價跌去年轉蝕2.6億人幣，今年行業「反內捲」有望好轉。開市報2.43元，跌4.33%。

宏利（0945）與中大醫院加強合作，指定醫保加入新治癌技術。開市報227.6元，跌0.18%。

百度（9988）擬發行最多20億美元可交換債券。開市報137.2元，跌2%。

王國龍減持領展（0823）。開市報35.65元，跌1.25%。

奈雪的茶（2150）發盈警，料去年經調整淨虧損最多9.7億人幣。開市報1.5元，跌8.54%。

呷哺呷哺（0520）發盈警，料去年虧損擴至最多4.1億人幣。開市報0.97元，升2.11%。

破頂股表現

破頂股包括，捷隆控股（1425）創上市新高，見0.83元，開市報0.83元，升6.41%；西銳（2507）創上市新高，見32元，開市報32元，升5.96%；毛戈平（1318）創上市新高，見88元，開市報88元，升3.17%；越疆科技（2432）創上市新高，見37.4元，開市報37.4元，升8.09%；找鋼集團（6676）創上市新高，見11.38元，開市報11.38元，升15.42%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1090.5元，開市報1090.5元，升0.04%；統一企業中國（0220）創52周高，見9.25元，開市報9.25元，升1.31%；金朝陽集團（0878）創52周高，見7.69元，開市報7.69元，升39.82%；金貓銀貓（1815）創52周高，見1.21元，開市報1.21元，升1.68%；天寶集團（1979）創52周高，見1.85元，開市報1.85元，升1.09%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見6.9元，開市報6.9元，升1.92%；中國動向（3818）創52周高，見0.435元，開市報0.435元，無升跌；明輝國際（3828）創52周高，見0.95元，開市報0.95元，升13.1%；赤子城科技（9911）創52周高，見5.48元，開市報5.48元，升1.48%；衛龍美味（9985）創52周高，見10.12元，開市報10.12元，升5.64%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括瑞安建業（0983）低見0.395元，開市報0.395元，跌2.47%；京基金融國際（1468）低見0.32元，開市報0.32元，跌14.67%；華昊中天醫藥（2563）低見13.14元，開市報13.14元，跌14.9%。

創52周低，其中包括，創夢天地（1119）低見1.2元，開市報1.2元，跌6.98%。

異動股

上升異動股，包括，金朝陽集團（0878）創52周高，見7.69元，開市報7.69元，升39.82%；找鋼集團（6676）創上市新高，見11.38元，開市報11.38元，升15.42%；火山邑動國際控股（1715）開市報0.207元，升15%；方舟健客（6086）開市報5.08元，升14.93%；同源康醫藥－Ｂ（2410）開市報35.15元，升14.87%；木薯資源（0841）開市報0.125元，升14.68%；明輝國際（3828）創52周高，見0.95元，開市報0.95元，升13.1%；醫渡科技（2158）開市報7.72元，升10.13%；皇庭智家（1575）開市報0.066元，升10%；懶豬科技（8379）開市報0.24元，升8.6%。

下跌異動股，包括，華昊中天醫藥（2563）創上市新低，見13.14元，開市報13.14元，跌14.9%；京基金融國際（1468）創上市新低，見0.32元，開市報0.32元，跌14.67%；聯易融科技－Ｗ（9959）開市報1.5元，跌12.28%；善裕集團控股（8245）開市報0.227元，跌10.98%；馬可數字科技（1942）開市報0.73元，跌9.88%；奈雪的茶（2150）開市報1.5元，跌8.54%；科笛－Ｂ（2487）開市報6.2元，跌7.46%；華夏比特幣（3042）開市報10.08元，跌7.44%；傲基股份（2519）開市報10.6元，跌7.02%；綠景中國地產（0095）開市報0.4元，跌6.98%。

 

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