記者認購赤峰黃金 富途耀才均稱無異常

本報記者嘗試使用自己的香港及內地身分證，分別在富途和耀才證券開立帳戶，並認購一手於上月28日至本月5日招股的赤峰黃金（6693），發現均可以正常提交IPO認購申請。3月7日公布抽籤結果顯示兩帳戶均未中籤，但未提示出現重複認購或因違規操作而導致認購失效。記者分別向富途及耀才客戶經理查詢後確認，兩家券商的申請提交流程均無異常，申購結果僅受中籤概率影響。赤峰黃金超購逾8.5倍，一手中籤率為28%。

有熟悉新股運作市場人士指出，FINI推出前，券商提交新股申請時用內部編碼，重複認購基本無法識別，FINI推出後，要求券商統一提供客戶個人身分證明文件，以杜絕重複認購。不過，近期新股市場火熱，市傳部分內地人利用不同身分證明文件重複認購熱門新股，如布魯可（0325）及蜜雪冰城（2097）等。

現時香港人開戶及認購新股基本只能用香港身分證，抽新股只可提交一份申請。但大多活躍新股市場券商均接受內地人利用內地身分證或護照/通行證開戶及認購新股，加上他們本身若已取得香港身分證，便可在不同券商以不同身分證明文件開立的戶口，提交多個新股申請。

本報翻查6間本港活躍券商（赤峰孖展金額最多的6間），發現只有大股東具國企背景的華泰國際不接受客戶持內地身分證開戶，富途、老虎、輝立、耀才及華盛雖附有不同條件，但均接受內地人開戶（見表）。

券商稱近日收客戶有關查詢

有券商高層表示近期收到部分客戶查詢，是否可只用內地或香港其中一個身分證明文件就可開戶及抽新股，相信是有意重複認購。內地社交平台早前亦有不少人稱手上有兩個帳戶，分別是用香港及內地身分證開戶，問是否可以同時認購本月初上市的蜜雪冰城。

招股書列明 如有港身分證必須用

一般新股的招股書均列明申請時提供的身分證明文件種類，包括香港身分證、國民身分證明文件、護照（按優先次序排列），須嚴格遵守。若擁有香港身分證，認購時必須使用香港身分證號碼，若被懷疑提交超過一份申請，所有申請不獲受理。

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，內地人可利用多個身分證明文件開戶及認購新股是漏洞，但認為港交所或亦無能為力，因為涉及不同號碼的帳戶，較難發現，也不可能每宗申請都詳細檢查；券商方面，當然要遵守合規制度，但要核實所有申請人聲明並不容易。信誠證券聯席董事張智威則認為港交所應盡力堵塞所有潛在漏洞，令整個認購過程更公平。

明報記者 梁慧雯 邱潤青

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

其他報道

內地香港身分抽股 重複認購辨不出 本報實測FINI現漏洞 業者：疑有內地人多戶認購

證監港交所：券商有責把關客戶資料

話你知：近20年前H股潮 傳媒揭重複認購問題