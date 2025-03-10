證監會發言人表示，FINI設有一個辨認重複申請機制，根據經紀人提交的新股認購信息來識別重複認購；投資者在提交認購申請時必須遵循要求，如投資者擁有香港身分證便必須使用香港身分證認購；當經紀人為客戶提交新股認購申請時，有責任確保客戶遵守FINI的要求。

港交所發言人回應稱，FINI推出大大提升辨識新股重複認購的能力，券商及新股認購人需根據既定機制提供認購人正確的個人資料。

有券商供超高孖展 證監審查8間

至於FINI機制下券商向客戶提供超高倍數孖展，證監會發言人說，已展開對8家券商的主題審查，評估券商是否遵守證監會2023年通函中所列的審慎風險管理標準；完成評估後如發現不當行為，證監會將採取適當的監管行動，並在有需要時向業界提供進一步監管指引。證監會前年11月發通函，提醒券商要為新股融資制定審慎的信貸政策，根據公司財政能力、客戶財務狀况、新股規模、需求及當前市况，為客戶設定適當的信貸限額。

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