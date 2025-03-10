深交所即日起調整港股通標的證券名單，相關股份股價波動，表現如下。
被調出
創夢天地（1119）見52周低1.11元，現報1.19元，跌7.75%。
京基金融（1468）創上市新低，見0.23元，現報0.248元，跌33.87%。
數字科技（1942）見52周低0.58元，現報0.59元，跌27.16%。
創新奇智（2121）現報4.16元，跌27.9%。
海倫司（9869）現報1.63元，跌23.83%。
星空華文（6698）創上市新低，見2.16元，現報2.23元，跌29.87%。
永達（3669）現報2.74元，跌9.57%。
新特（1799）現報6.78元，跌7.88%。
來凱（2105）現報12.6元，跌14.52%。
奈雪的茶（2150）現報1.29元，跌21.34%。
獲調入
晶苑（2232）創52周高，見6元，現報5.63元，升12.6%。
訊飛醫療（2506）創上市新高，見181.7元，現報152.3元，升2.91%。
中旅（0308）現報1.14元，升7.55%。
衛龍美味（9985）創上市新高，見12元，現報10.96元，升14.41%。
方舟健客（6086）現報6.26元，升41.63%。
鷹君（0041）現報12.4元，升2.48%。
毛戈平（1318）創上市新高，見98.7元，現報90.45元，升6.04%。
首程（0697）創52周高，見1.97元，現報1.81元，升2.84%。
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