moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

剔出港股通 奈雪的茶跌逾21% 方舟健客獲納入 升41%

深交所即日起調整港股通標的證券名單，相關股份股價波動，表現如下。

被調出

創夢天地（1119）見52周低1.11元，現報1.19元，跌7.75%。

京基金融（1468）創上市新低，見0.23元，現報0.248元，跌33.87%。

數字科技（1942）見52周低0.58元，現報0.59元，跌27.16%。

創新奇智（2121）現報4.16元，跌27.9%。

海倫司（9869）現報1.63元，跌23.83%。

星空華文（6698）創上市新低，見2.16元，現報2.23元，跌29.87%。

永達（3669）現報2.74元，跌9.57%。

新特（1799）現報6.78元，跌7.88%。

來凱（2105）現報12.6元，跌14.52%。

奈雪的茶（2150）現報1.29元，跌21.34%。

獲調入

晶苑（2232）創52周高，見6元，現報5.63元，升12.6%。

訊飛醫療（2506）創上市新高，見181.7元，現報152.3元，升2.91%。

中旅（0308）現報1.14元，升7.55%。

衛龍美味（9985）創上市新高，見12元，現報10.96元，升14.41%。

方舟健客（6086）現報6.26元，升41.63%。

鷹君（0041）現報12.4元，升2.48%。

毛戈平（1318）創上市新高，見98.7元，現報90.45元，升6.04%。

首程（0697）創52周高，見1.97元，現報1.81元，升2.84%。

 

其他報道

特朗普：討厭預測經濟衰退 稱是一個「轉型期」

領展一度跌2.5% 行政總裁上周減持

內地香港身分抽股 重複認購辨不出 本報實測FINI現漏洞 業者：疑有內地人多戶認購

證監港交所：券商有責把關客戶資料

話你知：近20年前H股潮 傳媒揭重複認購問題

金朝陽大股東提私有化 曾升40%

Seven & i稱Couche-Tard同意研究出售一批商店

滬深三大指數高開 人行進行965億人幣逆回購

恒指低開115點 科指跌0.35% 赤峰黃金無升跌 找鋼升15%

特朗普：潛在買家短期內或達成收購TikTok美國業務

美國商務部長：將按計劃實施鋼鋁關稅

港股ADR跌1點 夜期低水87點 九置等業績 找鋼、赤峰黃金上市

北水增持京基金融國際 減持協鑫科技