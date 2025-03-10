港元現報7.7714元貶值8點子，曾貶值最多18點子，報7.7724元，亦曾貶值最多2點子，報7.7708元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升30.38點子至3.02238%，是3月4日後最高；1星期HIBOR升9.44點子至3.2325%，是3月6日後最高；2星期HIBOR升3.3點子至3.32155%，是3月6日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.24點子至3.91821%，是2月17日後最低；6個月期HIBOR升1.14點子至4.01137%，是3月3日後最高；12個月期HIBOR升0.23點子至4.07619%，是3月6日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增38.07億元，至總數19757.49億元，是2月28日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增36.5億元，至總數6100.35億元，是2月28日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.07億元，至總數132.58億元，是2024年12月3日後最低。收市總結餘為446.58億元，與上日相同，總結餘是3月6日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.64億元，至總數13077.98億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減19.44億元，至總數12022.28億元，是3月4日後最低。

美匯美息

美元指數現報103.841升值0.003點。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32221%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5244%，連續3日擴闊，利差是2025年2月14日後最闊，當日差距為-0.6407%。

對上一次連續3日擴闊，是2025年3月03日，當日利差報-0.4491%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升1.8點子至1.819%，是2月28日後最高；1星期Shibor升6.2點子至1.78%，是3月3日後最高；2星期Shibor升4.2點子至1.897%，是3月3日後最高；1個月期Shibor升2.1點子至1.937%，是2024年5月11日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升0.4點子至2.002%，是2024年5月22日後最高；6個月期Shibor升0.4點子至2.002%，是2024年5月22日後最高；1年期Shibor升0.6點子至1.994%，是2024年7月23日後最高。

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