moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 貨幣基礎一周高 Shibor全線向上

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止7連跌，升0.29點子至3.8%，是3月6日後最高，當日報3.84149%。對上一次終止7連跌是2月26日，當日拆息報3.99714%。

港元現報7.7714元貶值8點子，曾貶值最多18點子，報7.7724元，亦曾貶值最多2點子，報7.7708元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升30.38點子至3.02238%，是3月4日後最高；1星期HIBOR升9.44點子至3.2325%，是3月6日後最高；2星期HIBOR升3.3點子至3.32155%，是3月6日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.24點子至3.91821%，是2月17日後最低；6個月期HIBOR升1.14點子至4.01137%，是3月3日後最高；12個月期HIBOR升0.23點子至4.07619%，是3月6日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增38.07億元，至總數19757.49億元，是2月28日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增36.5億元，至總數6100.35億元，是2月28日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.07億元，至總數132.58億元，是2024年12月3日後最低。收市總結餘為446.58億元，與上日相同，總結餘是3月6日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.64億元，至總數13077.98億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減19.44億元，至總數12022.28億元，是3月4日後最低。

美匯美息

美元指數現報103.841升值0.003點。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32221%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5244%，連續3日擴闊，利差是2025年2月14日後最闊，當日差距為-0.6407%。

對上一次連續3日擴闊，是2025年3月03日，當日利差報-0.4491%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升1.8點子至1.819%，是2月28日後最高；1星期Shibor升6.2點子至1.78%，是3月3日後最高；2星期Shibor升4.2點子至1.897%，是3月3日後最高；1個月期Shibor升2.1點子至1.937%，是2024年5月11日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升0.4點子至2.002%，是2024年5月22日後最高；6個月期Shibor升0.4點子至2.002%，是2024年5月22日後最高；1年期Shibor升0.6點子至1.994%，是2024年7月23日後最高。

其他報道

剔出港股通 奈雪的茶跌逾21% 方舟健客獲納入 升41%

特朗普：討厭預測經濟衰退 稱是一個「轉型期」

領展一度跌2.5% 行政總裁上周減持

內地香港身分抽股 重複認購辨不出 本報實測FINI現漏洞 業者：疑有內地人多戶認購

證監港交所：券商有責把關客戶資料

話你知：近20年前H股潮 傳媒揭重複認購問題

金朝陽大股東提私有化 曾升40%

Seven & i稱Couche-Tard同意研究出售一批商店

滬深三大指數高開 人行進行965億人幣逆回購

恒指低開115點 科指跌0.35% 赤峰黃金無升跌 找鋼升15%

特朗普：潛在買家短期內或達成收購TikTok美國業務

美國商務部長：將按計劃實施鋼鋁關稅

港股ADR跌1點 夜期低水87點 九置等業績 找鋼、赤峰黃金上市

北水增持京基金融國際 減持協鑫科技