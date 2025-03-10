moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

瑞穗：潛在消費疲軟或續抑制內地通脹

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，內地2月通縮，CPI按年跌0.7%，遠差過預期，並為一年來首次出現通縮，核心CPI亦四年來首次下降，而PPI延續29個月通縮，雖然被認為是農曆新年的季節性因素影響，但認為潛在消費需求疲軟，可能繼續抑制通脹。

張建泰表示，事實上，通縮心態一旦形成，就會持續延緩消費、抑製增長。

張建泰表示，此外，隨著中國對美國農產品加徵10-15%的報復性關稅於今日生效，貿易戰不確定性加劇將使人民幣處於弱勢。為了因應人民幣貶值壓力，人行維持人民幣中間價在7.17附近的穩定，將密切關注本周四人大結束後人民幣匯率的任何調整。

離岸人民幣曾貶值最多0.24%，是3月5日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.33%。貶值至7.2628元，是3月5日7.2769元後最弱。現報7.2598元，貶值0.2%。

在岸人民幣曾貶值最多0.21%，是2月27日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.4%。貶值至7.2593元，是3月5日7.273元後最弱。現報7.257元，貶值0.18%。

其他報道

港元拆息普遍向上 貨幣基礎一周高 Shibor全線向上

剔出港股通 奈雪的茶跌逾21% 方舟健客獲納入 升41%

特朗普：討厭預測經濟衰退 稱是一個「轉型期」

領展一度跌2.5% 行政總裁上周減持

內地香港身分抽股 重複認購辨不出 本報實測FINI現漏洞 業者：疑有內地人多戶認購

證監港交所：券商有責把關客戶資料

話你知：近20年前H股潮 傳媒揭重複認購問題

金朝陽大股東提私有化 曾升40%

Seven & i稱Couche-Tard同意研究出售一批商店

滬深三大指數高開 人行進行965億人幣逆回購

恒指低開115點 科指跌0.35% 赤峰黃金無升跌 找鋼升15%

特朗普：潛在買家短期內或達成收購TikTok美國業務

美國商務部長：將按計劃實施鋼鋁關稅

港股ADR跌1點 夜期低水87點 九置等業績 找鋼、赤峰黃金上市

北水增持京基金融國際 減持協鑫科技