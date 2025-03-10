瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，內地2月通縮，CPI按年跌0.7%，遠差過預期，並為一年來首次出現通縮，核心CPI亦四年來首次下降，而PPI延續29個月通縮，雖然被認為是農曆新年的季節性因素影響，但認為潛在消費需求疲軟，可能繼續抑制通脹。
張建泰表示，事實上，通縮心態一旦形成，就會持續延緩消費、抑製增長。
張建泰表示，此外，隨著中國對美國農產品加徵10-15%的報復性關稅於今日生效，貿易戰不確定性加劇將使人民幣處於弱勢。為了因應人民幣貶值壓力，人行維持人民幣中間價在7.17附近的穩定，將密切關注本周四人大結束後人民幣匯率的任何調整。
離岸人民幣曾貶值最多0.24%，是3月5日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.33%。貶值至7.2628元，是3月5日7.2769元後最弱。現報7.2598元，貶值0.2%。
在岸人民幣曾貶值最多0.21%，是2月27日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.4%。貶值至7.2593元，是3月5日7.273元後最弱。現報7.257元，貶值0.18%。
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