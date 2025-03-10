《華郵》引述Facebook母公司Meta前全球政策總監Sarah Wynn-Williams投訴文件表示，Meta曾為了進入利潤豐厚的中國市場，而願意讓中國監督平台上的內容及壓制異見。
根據《華郵》取得長達78頁的投訴書副本，Meta（當時稱為Facebook）曾在2015年為中國開發一套審查系統，並計劃任命一名「主編」，由其決定刪除哪些內容，並可在社會動盪時期關閉整個網站。此外，Facebook亦同意聘用最少300名內容審查員，以支援審查系統。
投訴書指出，Meta行政總裁朱克伯格因為受到一名中國高級官員施壓，曾同意限制一位居住在美國的知名中國異議人士的帳號，Meta亦希望該名高官可幫助公司進入中國市場。
投訴書透露，Meta領導團隊面臨中國官員的巨大壓力，要求將中國用戶的數據存放在當地數據中心，Williams質疑此舉將令中國政府更容易取得用戶資料。
投訴書又提到，朱克伯格 2014 年在幕後組建了一支「中國團隊」，開發可以在中國合法推出的Facebook版本，代號為「奧德林計劃」 （Buzz Aldrin），以紀念第2位踏上月球的阿波羅11號太空人奧德林。
為了增強談判實力，Meta 領導層亦曾考慮改變隱私規則，以迎合中國政府要求。文件顯示，Meta內部的隱私團隊在與對中國的談判團隊會面數天後，隱私團隊願意削弱香港用戶的權利。
Williams於2017年被解僱，即將發行在Meta任職的回憶錄。
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