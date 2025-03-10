投資推廣署表示，香港去年的初創企業數量增長達10%，當中金融科技界別佔比例最高，共有逾600家相關初創企業。是次兩項活動聯乘合作有望加快創新步伐，推動區內發展。

隨着金融服務及不同行業更廣泛應用科技，今年活動將打破科技領域界限，揭示如人工智能、區塊鏈、綠色科技和健康科技等尖端技術如何與香港享譽全球的金融服務及更多行業深度融合。活動不僅為創新與合作提供更廣闊的舞台，還提升了金融機構的競爭力，推動它們邁向未來。

投資推廣署署長劉凱旋稱，今次盛會不僅標誌着香港10年來的創新歷程，還充分融合科技並提升經濟影響力，是展現香港未來發展的重要象徵。香港擁有天時、地利、人和，站在領先採用和發展前沿科技的尖端。

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