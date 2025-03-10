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恒指半日跌510點 見一周最大跌幅 科指跌2.9% 下試10天線 成交降 北水流入增

美股上周五上升，不過市場關注美國經濟衰退，亞股時段美期下跌，資金避險買美債，推低債息。美匯指數上日低見103.458，是2024年11月5日103.373後最低，今早續偏軟，現報103.845，升0.01%。亞股個別發展，日韓股上升，A股、港股、台股下跌，港股表現最差。內地周末公布，2月重錄通縮，加上中美關稅，加劇憂慮。比特幣連續第五天下跌。油價跌至9月以來的最低水平附近。港股連跌兩日，恒指、國指見逾一周最大跌幅，科指見近一周最大跌幅。大市成交1779億元，較上日午市低2.78%，北水南下合計淨流入103.55億元，較上日午市增24.5%。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）708.99億元，較上日午市減2.5%。

恒指今早低開115點，高位升61點，低位跌526點，高低波幅588點。上升股份比例為18.99%，下跌為40.93%，無升跌為40.06%。

恒指半日跌510點或2.11%，報23720點，大市成交金額1779億元；國指跌212點或2.38%，報8701點。恒生科技指數收報5857點，跌2.98%。

藍籌股成交金額844.25億元，佔大市成交47.45%；科指成份股成交金額657.44億元，佔大市成交36.95%；國指成份股成交金額754.27億元，佔大市成交42.39%。

24隻雙櫃台股，總成交0.79億元人民幣，相當於約0.85億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少45.73%，至130.76億元，佔大市成交7.35%。牛熊證成交金額41.56億元，減少70.21%；窩輪成交金額89.19億元，減少12.04%。

藍籌11隻升，70隻下跌，2隻無升跌。百度 （9888）升1.54%，收報92.2元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌5.79%，收報17.58元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報92.2元，升1.54%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報15.8元，跌7.39%。

恒指下試10天線(23534.52點)。科指下試10天線(5789.49點)。

北水南下合計淨流入103.55億元，較上日減少14.52%，連續第4日流入，累計流入373.68億元，對上一次連續4日淨流入是2月26日。北水本月累計流入459.09億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）708.99億元，較上日減53.72%，佔香港市場成交額由上日的19.99%減至19.92%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.17%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.88%。低見23704.42點，是3月5日23090.63點後最低。現報23720.26點，跌2.11%。連跌2日，累計跌649.45點，對上一次連跌2日是2月28日。第1日陰燭。

科指曾跌最多3.17%，是3月4日後最大跌幅，當日跌幅為3.2%。低見5845.88點，是3月5日5565.54點後最低。現報5857.46點，跌2.98%。連跌2日，累計跌211.31點，對上一次連跌2日是2月28日。第1日陰燭。

國指曾跌最多2.52%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為4.24%。低見8689.6點，是3月5日8429.22點後最低。現報8701.67點，跌2.38%。連跌2日，累計跌236.42點，對上一次連跌2日是2月28日。第1日陰燭。

個股表現

深交所即日起調整港股通標的證券名單，相關股份股價波動。

被調出

創夢天地（1119）見52周低1.11元，收報1.17元，跌9.3%。

京基金融（1468）創上市新低，見0.23元，收報0.25元，跌33.33%。

數字科技（1942）見52周低0.58元，收報0.6元，跌25.93%。

創新奇智（2121）收報4.1元，跌28.94%。

海倫司（9869）收報1.67元，跌21.96%。

星空華文（6698）創上市新低，見2.16元，收報2.22元，跌30.19%。

永達（3669）收報2.75元，跌9.24%。

新特（1799）收報6.76元，跌8.15%。

來凱（2105）收報12.46元，跌15.47%。

奈雪的茶（2150）收報1.28元，跌21.95%。

獲調入

晶苑（2232）創52周高，見6元，收報5.6元，升12%。

訊飛醫療（2506）創上市新高，見181.7元，收報153.6元，升3.78%。

中旅（0308）收報1.13元，升6.6%。

衛龍美味（9985）創上市新高，見12元，收報11.04元，升15.24%。

方舟健客（6086）收報6.15元，升39.14%。

鷹君（0041）收報12.4元，升2.48%。

毛戈平（1318）創上市新高，見98.7元，收報90.5元，升6.1%。

首程（0697）創52周高，見1.97元，收報1.78元，升1.14%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，九龍倉置業（1997）收報20.65元，跌2.82%。

零跑（9863）創52周高，見42.65元，收報41.3元，跌1.08%。

亞信科技（1675）收報10.94元，跌3.53%。

趣致集團（0917）收報88.4元，升1.73%。

海豐國際（1308）收報18.52元，升4.04%。

天安卓健（0383）收報0.73元，無升跌。

赤峰黃金（6693）上市，定價13.72元。創上市新高，見13.92元，創上市新低，見13.54元，收報13.7元，跌0.15%。

找鋼集團（6676）上市。前身為SPAC公司，Aquila Acquisition Corporation(前上市編號7836)。文件顯示，每股價格為10元。創上市新高，見11.98元，收報9.9元，升0.41%。

寶龍地產（1238）附屬公司，遭債券債權人申請清盤。收報0.46元，跌2.13%。

龍湖集團（0960）發盈警，預期去年核心溢利下降最多40%。收報10.7元，跌2.01%。

富智康（2038）去年虧損降至2033萬美元，不派息。收報0.94元，升1.08%。

恒大物業（6666）發盈警，料去年淨利潤跌最多37%。收報0.79元，升2.6%。

高視醫療（2407）料去年利潤淨額跌最多54%，商譽或減值2450萬元。創上市新低，見6.02元，收報6.16元，跌23.86%。

雲遊（0484）發盈警，料去年虧損擴大至5900萬元人幣。收報0.79元，升1.28%。

知行汽車科技（1274）發盈警，料去年虧損擴大至近3億人幣。收報20.4元，跌8.11%。

廣汽（2238）2月汽車銷量微増0.3%，新能源汽車銷量升33%。收報3.15元，升0.32%。

東風集團（0489）2月汽車銷量升5%，新能源乗用車多賣85%。收報4.15元，跌7.37%。

亞洲水泥（0743）受累產品均價跌去年轉蝕2.6億人幣，今年行業「反內捲」有望好轉。收報2.41元，跌5.12%。

宏利（0945）與中大醫院加強合作，指定醫保加入新治癌技術。收報226元，跌0.88%。

百度（9988）擬發行最多20億美元可交換債券。收報134.4元，跌4%。

王國龍減持領展（0823）。收報35.7元，跌1.11%。

奈雪的茶（2150）發盈警，料去年經調整淨虧損最多9.7億人幣。收報1.28元，跌21.95%。

呷哺呷哺（0520）發盈警，料去年虧損擴至最多4.1億人幣。收報0.92元，跌3.16%。

破頂股表現

破頂股包括，中聯發展控股（0264）創上市新高，見2.77元，收報2.75元，升9.56%；達勢股份（1405）創上市新高，見105.4元，收報104.8元，跌0.1%；捷隆控股（1425）創上市新高，見0.85元，收報0.76元，跌2.56%；西銳（2507）創上市新高，見33.95元，收報32.05元，升6.13%；UTS MARKETING（6113）創上市新高，見1.55元，收報1.51元，升7.86%；衛龍美味（9985）創上市新高，見12元，收報11.04元，升15.24%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見77.85元，收報77.35元，跌0.13%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見28.05元，收報27.9元，升0.72%；德翔海運（2510）創上市新高，見5.05元，收報4.69元，跌0.21%；毛戈平（1318）創上市新高，見98.7元，收報90.5元，升6.1%；小菜園（0999）創上市新高，見11.38元，收報9.55元，跌10.08%；越疆科技（2432）創上市新高，見38.05元，收報36元，升4.05%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見181.7元，收報153.6元，升3.78%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見13.92元，創上市新低，見13.54元，收報13.7元，跌0.15%；找鋼集團（6676）創上市新高，見11.98元，收報9.9元，升0.41%；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見7.6元，收報7.19元，跌2.71%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1091元，收報1090.25元，升0.01%；京城機電股份（0187）創52周高，見5.38元，收報5.16元，升8.18%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.315元，收報0.315元，升3.28%；統一企業中國（0220）創52周高，見9.25元，收報8.88元，跌2.74%。

破頂指數成份股包括，小鵬（9868）創52周高，見96.35元，收報89.55元，跌0.5%；快手（1024）創52周高，見65.7元，收報61.8元，跌2.98%；中銀香港（2388）創52周高，見30.1元，收報29.75元，無升跌；萬洲（0288）創52周高，見7元，收報6.86元，跌0.72%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，ALCO HOLDINGS（0328）低見0.26元，收報0.275元，跌1.79%；世紀城市國際（0355）低見0.106元，收報0.106元，跌10.92%；瑞安建業（0983）低見0.395元，收報0.395元，跌2.47%；華視集團控股（1111）低見0.187元，收報0.187元，跌1.58%；科利實業控股（1455）低見0.146元，收報0.149元，跌1.97%；京基金融國際（1468）低見0.23元，收報0.25元，跌33.33%；雲康集團（2325）低見3.89元，收報4.3元，跌9.28%；高視醫療（2407）低見6.02元，收報6.16元，跌23.86%；中天湖南集團（2433）低見0.1元，收報0.107元，跌2.73%；亨得利（3389）低見0.096元，收報0.1元，無升跌。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，嬴集團（0397）低見0.063元，收報0.066元，跌8.33%；亞倫國際（0684）低見0.58元，收報0.58元，跌1.69%；FUTURE BRIGHT（0703）低見0.122元，收報0.122元，跌2.4%；恒大汽車（0708）低見0.18元，收報0.181元，跌0.55%；非凡領越（0933）低見0.465元，收報0.475元，無升跌；創夢天地（1119）低見1.11元，收報1.17元，跌9.3%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；RAFFLESINTERIOR（1376）低見0.061元，收報0.061元，跌7.58%；建橋教育（1525）低見2.51元，收報2.53元，跌1.56%；天倫燃氣（1600）低見2.56元，收報2.7元，跌9.4%。

異動股

上升異動股，包括，麗年國際（9918）創52周高，見1.2元，收報1.08元，升54.29%；金朝陽集團（0878）創52周高，見7.73元，收報7.66元，升39.27%；方舟健客（6086）收報6.15元，升39.14%；皇庭智家（1575）收報0.08元，升33.33%；中國生態旅遊（1371）收報0.211元，升24.12%；環康集團（8169）收報0.049元，升22.5%；同源康醫藥－Ｂ（2410）收報37.3元，升21.9%；中國育兒網絡（1736）收報0.084元，升20%；栢能集團（1263）創52周高，見11.18元，收報10.8元，升18.03%。

下跌異動股，包括，京基金融國際（1468）創上市新低，見0.23元，收報0.25元，跌33.33%；星空華文（6698）創上市新低，見2.16元，收報2.22元，跌30.19%；創新奇智（2121）收報4.1元，跌28.94%；馬可數字科技（1942）見52周低0.58元，收報0.6元，跌25.93%；高視醫療（2407）創上市新低，見6.02元，收報6.16元，跌23.86%；德信服務（2215）收報0.77元，跌22.22%；海倫司（9869）收報1.67元，跌21.96%；奈雪的茶（2150）收報1.28元，跌21.95%；金泰能源控股（2728）收報0.023元，跌20.69%；百果園集團（2411）收報1.13元，跌20.42%。

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