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半日沽空金額減11% 阿里減17% 盈富街貨近兩年低

大市半日沽空金額236.48億元，較上日減少11.56%，沽空金額佔大市成交比率為13.29%。

沽空金額最多股份為，阿里巴巴－Ｗ（9988）27.91億元，較上日減少17%。

上日盈富（2800）基金單位減少4900萬個，至總數63.43億個，是2023年4月4日後新低，當日為63.27億個。

上日南方恒生科技（3033）基金單位減少6100萬俥，至總數75.11億個，是2月27日後新低，當炅為75.08億個。

沽空增幅最多的股份為，德林控股（1709）增加9488.22%，至39.88萬元；沽空減幅最多的股份為，安碩亞洲除日（3010）減少99.44%，至34014元。

藍籌當中，沽空比率最高的是港鐵（0066）沽空比率36.21%。科指股沽空比率最高的是京東（9618）沽空比率27.27%。

其餘請看附圖。

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