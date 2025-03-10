集團去年收入按年減3%至129.12億元，營業盈利減少 3%至96.91億元﹔當中投資物業收入減少 1%至108.01億元，營業盈利減少 2%至91.02億元﹔酒店收入減少 1%至15.41億元，營業盈利減少 53%至9900萬元。

集團指，在投資物業及酒店分部內，海港城（包括酒店）的總收入增加 2%至90.96億元，營業盈利增加 0.4%至72.04億元，分別佔集團收入 70%，較2023年增3個百分點，及佔集團營業盈利 74%，亦較2023年增2個百分點。截至年底海港城商場的出租率為94%，較2024年中期及2023年底出租率為97%回落﹔海港城寫字樓截至2024年底出租率為90%，較2024年中期及2023年底的88%回升﹔另一旗艦項目時代廣場去年收入及營業盈利均跌6%，當中商場部分截至2024年底出租率為93%，較2024年中期的94%及2023年底的95%回落，時代廣場寫字樓截至2024年底的出租率為90%，則較2024年中期87%及2023年底的88%回升。

至於發展物業收入下跌 36%至1.52億元，營業盈利錄1.66億元，主要因為調整過往年度成本﹔投資的營業盈利按年減40%至2.81億元。

九置去年財務支出為18億元，實際借貸年利率上升0.2個百分點至 5.6%，主要因為香港銀行同業拆息上 升。

九置指，展望2025年交織着挑戰與機會。隨着貿易衝突不斷升級和全球經濟不確定性增加，外部環境變得更為複雜。人民幣面臨壓力，而美聯儲減息前景仍不明朗，皆為本港經濟增長帶來更多挑戰。

然而，機場三跑道系統落成啟用，提升了客貨運航班容量。中央政府出台大規模的刺激經濟組合拳，旨在重建市場信心，與此同時政府着力吸引優質旅客，接下來可能會有更多扶持政策。一旦週期性因素轉向，這些綜合措施應可提振零售業和酒店業，有助於振興市場。

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