海豐國際（1308）公布，截至去年12月底止全年盈利為10.34億（美元，下同），按年增長92.9%，每股盈利0.39元，派末期息每股1.4港元，按年多1.8倍。
期內收入30.528億元，按年升25.9%，主要由於集裝箱運量由2023年的322萬個標準箱增加約10.7%至2024年的357萬個標準箱；及平均運費按年加約15.7%至每標箱721.1元的合併影響所致。
去年海豐國際毛利升83.4%至6.23億元。毛利率由2023年的25.7%上升11.7個百分點至2024年度的37.4%。
海豐國際中午收報18.52元，逆市升逾4%。
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