瑞銀發表報告，認為小米（1810）股價已反映上升情境(upsidecase)，將評級由「買入」下調至「中性」。瑞銀稱，對小米核心業務的估值為23.8倍26年預期市盈率，而蘋果的估值為28.7倍。
瑞銀指，2025年的銷量受到產能的嚴重限制，2026年的銷量更能反映小米的電動車潛力。予小米汽車業務2026年2倍市盈率，高於中國新能源汽車品牌的0.7倍和比亞迪（1211）的1.4倍，認為考慮到最快的增長速度和更全面的人工智慧生態系統，這是合理的。
瑞銀認為，小米股價未來有多種催化劑，但均要求很高的執行力。當中包括：AI眼鏡推出增強邊緣AI生態系統，推動物聯網銷售增長，並為其核心業務倍數增加AI溢價；YU7將於第二季推出，銷量預期和售價要較高，且強勁銷售推動2025年預期收入和基於市銷率的企業價值估值。
潛在的不利因素可能來自，包括電動車產能擴張不足、來自中國新能源汽車同行的激烈競爭中、市場佔率下降；內地補貼作用減弱，對智慧型手機和物聯網業務帶來下行壓力。其他報道
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