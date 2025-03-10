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業聚：美國加徵關税也無意放棄市場 擴第三方產品銷售

近期美國著力對華加徵關税，業聚醫療（6929）執行董事兼首席財務官陳泳成表示，集團現時的產品在深圳、荷蘭及德國生產，視乎客戶所需產品向全球銷售。雖然在荷蘭生產的產品成本較高，但是他們會與美國分銷商密切商討。現時美國市場佔集團銷售逾一成，他們因為在當地發展多年，並且供應當地所無的高價值產品及方案，幫助醫生治療病人。最终視乎美國能否在岸生產自家產品而定，他們並無意放棄美國市場。

隨著業聚收購有代理第三方產品的印尼分銷商，執行董事兼營運總監劉桂禎指出，他們可因應內地廠商出海的策略，待IVUS導管產品及血管內衝擊波（IVS）產品取得所需認證，甚至將來找到更多具質素的產品，雖然比集團自家研發產品毛利率低，但可借助現有網絡打開銷售，料將來來自第三方銷售的產品數量會提升。在去年度該業務佔比已達9.6%。現時集團的毛利率通常約為65至71%。

另該集團會持續投入研發，陳泳成稱，研發開支佔銷售比重約一成。劉桂禎補充，研發的產品已不限於更新迭代，亦會為將來推出全新產品如大管腔延長導管等藉此新增收入來源。至於在廠房發展方面，除了在杭州投資新廠並預期2027年投產，去年新收購的德國廠房，料在投入不多及加添人手後，產量將較目前只供臨牀市場所需的7.5萬件之外進一步增加，今年度有望新增收入。

此外，集團去年度已將直銷業務份額提升至57.7%，劉桂禎稱，他們會在未覆蓋的亞太區及歐洲市場物色合適的分銷商購併，可以取得好些毛利率及開發符合其策略的第三方產品市場。董事長錢永勛透露，有些地區市場已找他們尋求合作，正留意是否適合。

今年是集團成立25周年，對於會否派特別息，劉桂禎表示，他們會視乎盈利、營運所需而定，期望穩定派息。至於近期美元單邊升值對营運上的影響方面，陳泳成謂日圓仍受壓情况尚未扭轉，但歐元開始回升則有利業務表現。

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