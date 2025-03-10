moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯豐保險升級自願醫保靈活計劃 全額支付Histotripsy治療費用

匯豐保險及港怡醫院共同宣布自去年引入香港的Histotripsy （組織碎化技術） 系統的最新市場進展。匯豐保險升級其匯豐自願醫保靈活計劃，100%支付 Histotripsy 治療所產生的費用。而港怡醫院較早前宣布將會於3 月開始，成為亞洲首家私營醫院提供此治療服務。

香港是亞洲第一個城市提供Histotripsy 治療服務，這項嶄新技術能讓醫生無需任何切口、輻射或刺針便能治療腫瘤，與傳統醫療技術相比，Histotripsy 通常只會引起輕微疼痛，較少副作用及併發症，住院時間更短，提升病人的康復及治療體驗。

匯豐保險升級其自願醫保靈活計劃，並於2025 年4 月14 日生效。這次升級將包括市場首推全額支付 Histotripsy的肝癌治療保障。這項保障適用於現有及新保單持有人，讓客戶更安心。

 

其他報道

百度20億美元可交換債券獲數倍超額認購

瑞銀：小米股價已反映利好 下調評級至中性

台積電今年首兩個月銷售額升39%

【有片：埋身擊】美元兌日圓或下試更低水平 不妨高沽美元

海豐國際去年多賺93% 末期息增1.8倍至1.4元

九龍倉置業全年核心純利增2% 第二次中期息0.6元

半日沽空金額減11% 阿里減17% 盈富街貨近兩年低

恒指半日跌510點 見一周最大跌幅 科指跌2.9% 下試10天線 成交降 北水流入增

香港金融科技周和StartmeupHK創業節今年11月聯合舉行

華郵：為進入中國市場 Meta曾擬聘最少300人審查內容 願削香港用戶權利

瑞穗：潛在消費疲軟或續抑制內地通脹

港元拆息普遍向上 貨幣基礎一周高 Shibor全線向上

剔出港股通 奈雪的茶跌逾21% 方舟健客獲納入 升41%

特朗普：討厭預測經濟衰退 稱是一個「轉型期」

領展一度跌2.5% 行政總裁上周減持

內地香港身分抽股 重複認購辨不出 本報實測FINI現漏洞 業者：疑有內地人多戶認購

證監港交所：券商有責把關客戶資料