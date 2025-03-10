匯豐保險及港怡醫院共同宣布自去年引入香港的Histotripsy （組織碎化技術） 系統的最新市場進展。匯豐保險升級其匯豐自願醫保靈活計劃，100%支付 Histotripsy 治療所產生的費用。而港怡醫院較早前宣布將會於3 月開始，成為亞洲首家私營醫院提供此治療服務。
香港是亞洲第一個城市提供Histotripsy 治療服務，這項嶄新技術能讓醫生無需任何切口、輻射或刺針便能治療腫瘤，與傳統醫療技術相比，Histotripsy 通常只會引起輕微疼痛，較少副作用及併發症，住院時間更短，提升病人的康復及治療體驗。
匯豐保險升級其自願醫保靈活計劃，並於2025 年4 月14 日生效。這次升級將包括市場首推全額支付 Histotripsy的肝癌治療保障。這項保障適用於現有及新保單持有人，讓客戶更安心。
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