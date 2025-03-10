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恒指收市跌447點 北水淨流入創新高 赤峰黃金無升跌 找鋼升1.6%

市場關注美國經濟衰退，資金避險買美債，美期、亞股下跌，美匯上日見4個月最弱。中美關稅，以及上周內地通縮數據，人民幣貶值見3月5日後最弱。港股連跌兩日，恒指、國指見逾一周最大跌幅，科指見近一周最大跌幅。大市成交減少，但連續第3日高於3000億元。北水連續兩日流入增加，今日更大增1.4倍，至淨流入296億，創紀錄新高。

北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1290.72億元，較上日減15.76%，佔香港市場成交額由上日的19.99%增至21.38%，是3月6日後高。北水淨流入佔大市成交比例為9.81%，是1月28日後收市新高，當日報17.56%。

深交所即日起調整港股通標的證券名單，相關股份股價波動。

恒指今早低開115點，高位升61點，低位跌598點，高低波幅660點。上升股份比例為28.75%，下跌為39.42%，無升跌為31.81%。

恒指收市跌447點或1.85%，報23783點，大市成交金額3018億元，較上日減少21.23%，是3月5日2586.89億元成交後最少；國指跌189點或2.12%，報8725點。恒生科技指數收報5885點，跌2.52%。

藍籌股成交金額1409.73億元，佔大市成交46.71%；科指成份股成交金額1066.47億元，佔大市成交35.33%；國指成份股成交金額1256.87億元，佔大市成交41.64%。

24隻雙櫃台股，總成交1.49億元人民幣，相當於約1.6億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少36.3%，至153.49億元，佔大市成交5.08%。牛熊證成交金額52.04億元，減少62.71%；窩輪成交金額101.45億元，增加0.03%。

藍籌21隻升，59隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升3.25%，收報5.71元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌5.42%，收報60.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.71元，升3.25%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報15.8元，跌7.39%。

恒指下試10天線(23540.83點)。科指下試10天線(5792.29點)。

北水南下合計淨流入創紀錄新高，達296.26億元，較上日增加144.57%，連續第4日流入，累計流入566.38億元，對上一次連續4日淨流入是2025年2月26日。北水本月累計流入651.8億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1290.72億元，較上日減15.76%，佔香港市場成交額由上日的19.99%增至21.38%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.47%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.88%。低見23632.42點，是3月5日23090.63點後最低。今日收市報23783.49點，是3月5日後收市新低，當日報23594.21點。連跌2日，累計跌586.22點，對上一次連跌2日是2月28日。第1日陰燭。

科指曾跌最多3.62%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為6.28%。低見5819.12點，是3月5日5565.54點後最低。收市報5885.49點，是3月5日後收市新低，當日報5757.94點。連跌2日，累計跌183.28點，對上一次連跌2日是2月28日。第1日陰燭。

國指曾跌最多2.84%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為4.24%。低見8661.08點，是3月5日8429.22點後最低。收市報8725.01點，是3月5日後收市新低，當日報8630.4點。連跌2日，累計跌213.08點，對上一次連跌2日是2月28日。第1日陰燭。

午後消息股表現

百度（9888）20億美元可交換債券獲數倍超額認購。收報92元，升1.32%。

瑞銀：小米（1810）股價已反映利好 下調評級至中性。收報52.85元，跌2.76%。

海豐國際（1308）去年多賺93% 末期息增1.8倍至1.4元。收報19.3元，升8.43%。

九龍倉置業（1997）全年核心純利增2% 第二次中期息0.6元。收報20.55元，跌3.29%。

今早及隔晚消息股表現

深交所即日起調整港股通標的證券名單，相關股份股價波動。

被調出

創夢天地（1119）見52周低1.11元，收報1.16元，跌10.08%。

京基金融（1468）創上市新低，見0.23元，收報0.246元，跌34.4%。

數字科技（1942）見52周低0.58元，收報0.59元，跌27.16%。

創新奇智（2121）收報4.17元，跌27.73%。

海倫司（9869）收報1.72元，跌19.63%。

星空華文（6698）創上市新低，見2.16元，收報2.32元，跌27.04%。

永達（3669）收報2.86元，跌5.61%。

新特（1799）收報6.58元，跌10.6%。

來凱（2105）收報12.7元，跌13.84%。

奈雪的茶（2150）收報1.3元，跌20.73%。

獲調入

晶苑（2232）創52周高，見6元，收報5.64元，升12.8%。

訊飛醫療（2506）創上市新高，見181.7元，收報149.8元，升1.22%。

中旅（0308）收報1.13元，升6.6%。

衛龍美味（9985）創上市新高，見12元，收報11元，升14.82%。

方舟健客（6086）收報6.22元，升40.72%。

鷹君（0041）收報12.72元，升5.12%。

毛戈平（1318）創上市新高，見98.7元，收報92.05元，升7.91%。

首程（0697）創52周高，見1.97元，收報1.77元，升0.57%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，零跑（9863）創52周高，見42.65元，收報41.5元，跌0.6%。

亞信科技（1675）收報10.98元，跌3.17%。

趣致集團（0917）收報84.5元，跌2.76%。

天安卓健（0383）收報0.73元，無升跌。

赤峰黃金（6693）上市，定價13.72元。曾高見13.92元，曾低見13.54元，收報13.72元，無升跌。

找鋼集團（6676）上市。前身為SPAC公司，Aquila Acquisition Corporation(前上市編號7836)。文件顯示，每股價格為10元。創上市新高，見11.98元，收報10.02元，升1.62%。

寶龍地產（1238）附屬公司，遭債券債權人申請清盤。收報0.465元，跌1.06%。

龍湖集團（0960）發盈警，預期去年核心溢利下降最多40%。收報10.86元，跌0.55%。

富智康（2038）去年虧損降至2033萬美元，不派息。收報0.94元，升1.08%。

恒大物業（6666）發盈警，料去年淨利潤跌最多37%。收報0.79元，升2.6%。

高視醫療（2407）料去年利潤淨額跌最多54%，商譽或減值2450萬元。創上市新低，見5.99元，收報6.54元，跌19.16%。

雲遊（0484）發盈警，料去年虧損擴大至5900萬元人幣。收報0.78元，無升跌。

知行汽車科技（1274）發盈警，料去年虧損擴大至近3億人幣。收報20.3元，跌8.56%。

廣汽（2238）2月汽車銷量微増0.3%，新能源汽車銷量升33%。收報3.2元，升1.91%。

東風集團（0489）2月汽車銷量升5%，新能源乗用車多賣85%。收報4.26元，跌4.91%。

亞洲水泥（0743）受累產品均價跌去年轉蝕2.6億人幣，今年行業「反內捲」有望好轉。收報2.39元，跌5.91%。

宏利（0945）與中大醫院加強合作，指定醫保加入新治癌技術。收報226元，跌0.88%。

百度（9988）擬發行最多20億美元可交換債券。收報134.5元，跌3.93%。

王國龍減持領展（0823）。收報35.9元，跌0.55%。

奈雪的茶（2150）發盈警，料去年經調整淨虧損最多9.7億人幣。收報1.3元，跌20.73%。

呷哺呷哺（0520）發盈警，料去年虧損擴至最多4.1億人幣。收報0.95元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中聯發展控股（0264）創上市新高，見3.09元，收報3.02元，升20.32%；達勢股份（1405）創上市新高，見105.4元，收報105.2元，升0.29%；捷隆控股（1425）創上市新高，見0.85元，收報0.76元，跌2.56%；西銳（2507）創上市新高，見33.95元，收報30.65元，升1.49%；UTS MARKETING（6113）創上市新高，見2.4元，收報2.31元，升65%；衛龍美味（9985）創上市新高，見12元，收報11元，升14.82%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見77.95元，收報77.6元，升0.19%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見28.05元，收報28元，升1.08%；德翔海運（2510）創上市新高，見5.05元，收報4.7元，無升跌；毛戈平（1318）創上市新高，見98.7元，收報92.05元，升7.91%；小菜園（0999）創上市新高，見11.38元，收報9.77元，跌8%；越疆科技（2432）創上市新高，見38.2元，收報36.45元，升5.35%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見181.7元，收報149.8元，升1.22%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見13.92元，創上市新低，見13.54元，收報13.72元，無升跌；找鋼集團（6676）創上市新高，見11.98元，收報10.02元，升1.62%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見394元，收報393.4元，升10.82%；古茗（1364）創上市新高，見13.04元，收報12.36元，升9.38%；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見7.6元，收報7.22元，跌2.3%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1113.2元，收報1113.2元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1091元，收報1090.3元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1173.5元，收報1173.5元，升0.01%；東亞銀行（0023）創52周高，見12元，收報11.98元，升2.22%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見11.42元，收報11.42元，升3.44%；HERALD HOLD（0114）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升7.37%。

破頂指數成份股包括，小鵬（9868）創52周高，見96.35元，收報89.25元，跌0.83%；快手（1024）創52周高，見65.7元，收報63.1元，跌0.94%；中銀香港（2388）創52周高，見30.1元，收報29.9元，升0.5%；萬洲（0288）創52周高，見7元，收報6.91元，無升跌。

破底股方面

28隻股份創上市新低，其中十隻包括，中能控股（0228）低見0.043元，收報0.043元，跌4.44%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.26元，收報0.27元，跌3.57%；世紀城市國際（0355）低見0.106元，收報0.112元，跌5.88%；中國衛生集團（0673）低見0.167元，收報0.167元，跌11.17%；瑞安建業（0983）低見0.39元，收報0.39元，跌3.7%；華視集團控股（1111）低見0.187元，收報0.19元，無升跌；科利實業控股（1455）低見0.143元，收報0.147元，跌3.29%；京基金融國際（1468）低見0.23元，收報0.246元，跌34.4%；聯洋智能控股（1561）低見0.09元，收報0.09元，跌2.17%；春城熱力（1853）低見1.28元，收報1.3元，跌4.41%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，先機企業集團（0176）低見0.015元，收報0.016元，跌5.88%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.51元，收報0.52元，跌1.89%；嬴集團（0397）低見0.063元，收報0.073元，升1.39%；經濟日報集團（0423）低見0.73元，收報0.74元，無升跌；亞倫國際（0684）低見0.58元，收報0.58元，跌1.69%；FUTURE BRIGHT（0703）低見0.122元，收報0.127元，升1.6%；恒大汽車（0708）低見0.18元，收報0.183元，升0.55%；非凡領越（0933）低見0.465元，收報0.49元，升3.16%；華富建業金融（0952）低見0.186元，收報0.186元，無升跌；華聯國際（0969）低見0.076元，收報0.078元，跌6.02%。

異動股

上升異動股，包括，麗年國際（9918）創52周高，見1.48元，收報1.46元，升108.57%；UTS MARKETING（6113）創上市新高，見2.4元，收報2.31元，升65%；方舟健客（6086）收報6.22元，升40.72%；金朝陽集團（0878）創52周高，見7.73元，收報7.7元，升40%；中國生態旅遊（1371）收報0.234元，升37.65%；皇庭智家（1575）收報0.08元，升33.33%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.117元，升32.95%；國家聯合資源（0254）收報0.054元，升28.57%；INTL GENIUS（0033）收報4.15元，升26.91%；潼關黃金（0340）創52周高，見0.76元，收報0.76元，升26.67%；CLASSIFIED GP（8232）創52周高，見0.8元，收報0.78元，升25.81%。

下跌異動股，包括，京基金融國際（1468）創上市新低，見0.23元，收報0.246元，跌34.4%；醫匯集團（8161）收報0.255元，跌32.89%；創新奇智（2121）收報4.17元，跌27.73%；馬可數字科技（1942）見52周低0.58元，收報0.59元，跌27.16%；星空華文（6698）創上市新低，見2.16元，收報2.32元，跌27.04%；中食民安（8283）創上市新低，見0.85元，收報0.9元，跌26.23%；曼妠（8186）見52周低0.32元，收報0.32元，跌25.58%；獅騰控股（2562）收報22.3元，跌24.79%；百果園集團（2411）收報1.1元，跌22.54%；奈雪的茶（2150）收報1.3元，跌20.73%；瑞爾集團（6639）創上市新低，見1.86元，收報2.1元，跌19.85%。

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