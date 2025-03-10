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全日沽空金額減1% 比率升至18% 盈富沽空增5倍 比率32%

大市全日沽空金額547.86億元，較上日減少1.9%，沽空金額佔大市成交比率由上日的14.57%升至18.15%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）127.11億元，較上日增加528%，沽空比率由上日的7.35%升至32.98%。上日基金單位減少4900萬個，至總數63.43億個，是2023年4月4日後新低，當日為63.27億個。

上日南方恒生科技（3033）基金單位減少6100萬俥，至總數75.11億個，是2月27日後新低，當炅為75.08億個。

沽空增幅最多的股份為，中國移動－Ｒ（80941）增加18833.57%，至731.78萬元。沽空減幅最多的股份為，華夏納指（3086）減少99.1%，至8120元。

藍籌當中，沽空比率最高的是百威（1876）沽空比率45.06%。科指股沽空比率最高的是美的集團（0300）沽空比率27.99%。

其餘請看附圖。

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