香港交易所上市主管伍潔鏇表示，「我們很高興將泰國證券交易所新增到認可證券交易所名單中，讓我們的投資者日後有更多機會投資東盟地區的優質企業。泰國證券交易所的市場上有許多充滿活力的企業，涵蓋能源、醫療保健和科技等多個行業。這次的納入將支持泰國企業來香港跨境上市，方便它們接觸到更廣泛的全球投資者，同時也將豐富香港交易所的上市資源，為投資者提供更多選擇。香港交易所將繼續致力提升市場吸引力，鞏固香港作為亞洲領先國際金融中心的地位」。

在納入泰國證券交易所後，聯交所的認可證券交易所名單目前共有20間海外證券交易所，遍佈全球18個國家。完整名單可在香港交易所網站查閱。聯交所將不時更新認可證券交易所的名單，如有其他海外證券交易所達到聯交所的監管架構要求，將被納入該名單。

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