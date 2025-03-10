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港交所：新增泰國交易所為認可證券交易所 可申在港第二上市

港交所（0388）公布，新增泰國證券交易所（The Stock Exchange of Thailand）為認可證券交易所，意味著在泰國證券交易所主市場主要上市的公司可以在香港申請第二上市。其他在東南亞地區的認可證券交易所名單包括印尼證券交易所及新加坡交易所。

香港交易所上市主管伍潔鏇表示，「我們很高興將泰國證券交易所新增到認可證券交易所名單中，讓我們的投資者日後有更多機會投資東盟地區的優質企業。泰國證券交易所的市場上有許多充滿活力的企業，涵蓋能源、醫療保健和科技等多個行業。這次的納入將支持泰國企業來香港跨境上市，方便它們接觸到更廣泛的全球投資者，同時也將豐富香港交易所的上市資源，為投資者提供更多選擇。香港交易所將繼續致力提升市場吸引力，鞏固香港作為亞洲領先國際金融中心的地位」。

在納入泰國證券交易所後，聯交所的認可證券交易所名單目前共有20間海外證券交易所，遍佈全球18個國家。完整名單可在香港交易所網站查閱。聯交所將不時更新認可證券交易所的名單，如有其他海外證券交易所達到聯交所的監管架構要求，將被納入該名單。

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