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戶戶送撤出香港 外賣平台再次「三變二」 網民：感謝為不少港人提供工作機會

本港外賣平台大戰出現第一滴血。營運長達9年的戶戶送（Deliveroo）今日公布，將會撤出香港市場，服務將於下月7日下午3時停止。今次是戶戶送繼台灣後，再度撤出亞洲巿場。戶戶送撤出後，本港外賣平台數目將再次由「三變二」，戶戶送部分資產將由Foodpanda接手，未來將與美團（3690）旗下Keeta正面交鋒。

2020年已撤出台灣

2020年4月新冠疫情期間，戶戶送宣布撤出台灣。當時戶戶送香港及台灣總經理羅家聰表示，戶戶送是香港外送平台龍頭，投資金額亦比台灣大，料不會影響香港業務，可惜最終仍難逃撤出的命運。繼台灣及香港後，戶戶送的亞洲市場僅餘下新加坡。

調查指戶戶送半年被KeeTa超越

美團KeeTa自2023年5月攻港，以一人飯堂、無門檻運費等招數搶客，外賣平台大戰一觸即發。根據第三方市場調研機構Measurable AI數據顯示，單計外賣訂量單，去年11月KeeTa市佔率已達30.6%，僅約半年時間，其市場份額已經超過Deliveroo的27.9%，foodpanda的市佔率亦由此前的60%降至41.6%。不過，當時Deliveroo發言人反駁有關數據，認為報告中的數據以11月香港訂單總數不到0.15%為樣本，使結果具誤導性。

戶戶送撤出香港消息傳出後，引起不少網民熱議，有人認為在被Foodpanda及Keeta夾擊下，戶戶送「生意真係好難做」。也有網民在其社交平台留言，讚揚戶戶送為不少港人提供工作機會，以及為飲食業作出貢獻。

 

 

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