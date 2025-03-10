零跑去年收入按年大升92%至321.6億元，該增長主要由於整車及備件交付量的增加，以及市場整車保有量提升，帶來的與其相關的增值服務收入的提升；去年毛利颷升32倍至26.9億元，毛利率按年增7.9個百分點，零跑稱因產品組合的優化、成本管理及銷量增加帶動。

零跑去年研發開支按年大增51%至29億元，集團稱於於研發投入力度的加大以及研發人員的增加；銷售開支及行政開支，分別按年升18.9%及32.6%

交付方面，零跑去年汽車總交付量約為29.4萬輛，按年大升1.04倍，去年第四季月均銷量逾4萬輛。截至去年底，零跑累計交付量逾60萬輛；今年首兩個月計，零跑累計銷量50,457輛，較2023年同期升近1.68倍。

其他報道

戶戶送撤出香港 外賣平台再次「三變二」 網民：感謝為不少港人提供工作機會

BlackRock減持匯控

平保增持郵儲行

港交所：新增泰國交易所為認可證券交易所 可申在港第二上市

舜宇光學上月手機攝像模組出貨量跌32%

香港中旅發盈警 料全年少賺逾40%

全日沽空金額減1% 比率升至18% 盈富沽空增5倍 比率32%

恒指收市跌447點 北水淨流入創新高 赤峰黃金無升跌 找鋼升1.6%

foodpanda收購戶戶送港部分資產 客戶和送遞員將被導向至foodpanda平台

業聚：美國加徵關税也無意放棄市場 擴第三方產品銷售

百度20億美元可交換債券獲數倍超額認購

瑞銀：小米股價已反映利好 下調評級至中性

台積電今年首兩個月銷售額升39%

【有片：埋身擊】美元兌日圓或下試更低水平 不妨高沽美元

海豐國際去年多賺93% 末期息增1.8倍至1.4元

九龍倉置業全年核心純利增2% 第二次中期息0.6元

半日沽空金額減11% 阿里減17% 盈富街貨近兩年低

恒指半日跌510點 見一周最大跌幅 科指跌2.9% 下試10天線 成交降 北水流入增

香港金融科技周和StartmeupHK創業節今年11月聯合舉行

華郵：為進入中國市場 Meta曾擬聘最少300人審查內容 願削香港用戶權利