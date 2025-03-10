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零跑去年虧損收窄至28億人幣第四季轉賺 不派末期息

零跑科技（9863）公布去年業績，公司指於去年第四季毛利率創下單季度新高至13.3%，零跑亦於季內扭虧為盈，轉賺8000萬元（人民幣，下同），提前一年實現單季度淨利潤轉正的目標。全年計，零跑去年虧損按年收窄33%至28.2億元，每股虧損2.1元，按年收窄42%，不派末期息。

零跑去年收入按年大升92%至321.6億元，該增長主要由於整車及備件交付量的增加，以及市場整車保有量提升，帶來的與其相關的增值服務收入的提升；去年毛利颷升32倍至26.9億元，毛利率按年增7.9個百分點，零跑稱因產品組合的優化、成本管理及銷量增加帶動。

零跑去年研發開支按年大增51%至29億元，集團稱於於研發投入力度的加大以及研發人員的增加；銷售開支及行政開支，分別按年升18.9%及32.6%

交付方面，零跑去年汽車總交付量約為29.4萬輛，按年大升1.04倍，去年第四季月均銷量逾4萬輛。截至去年底，零跑累計交付量逾60萬輛；今年首兩個月計，零跑累計銷量50,457輛，較2023年同期升近1.68倍。

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