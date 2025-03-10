研究面向東盟六國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南）網購市場。約七成受訪者表示，過去12個月至少網購過一件來自香港的產品。其中，電子消費品、時尚產品及化妝護理產品最受歡迎。

研究亦發現，新加坡、泰國及馬來西亞網購人士在香港產品的平均消費額最高，以電子產品為例，單次網購平均支出分別為371美元及276美元。六個東盟市場中，以泰國消費者最為追捧香港電商產品，有81%的相關受訪者表示曾於過去12個月網購香港產品，其次是印尼(73%)及菲律賓(69%)。

年齡分布方面，30至49歲網購人士平均消費最高。而18至29歲的網購者中，76%的受訪者曾於過去12個月網購香港產品，這一比例在30至49歲微跌至72%，50歲及以上組別降至52%。研究表明，即便較年長的族群，也有過半受訪者喜歡經網上渠道購買香港產品。

香港貿易發展局研究總監范婉兒表示，這是首個聚焦東盟消費者網購香港產品的行為研究。香港中小企可特別留意泰國和印尼市場。產品類別方面，電子消費品最具吸引力，這對香港電子消費品企業來說無疑是一大喜訊。

另外，對於如何協助中小企業發展電商，范婉兒預告了將會在3月19日的MarketingPulse（亞洲品牌及營銷論壇）及etailingPulse(亞洲電子商貿論壇)上邀請電商業務相關的專家，分享他們在東盟電子商務市場中成功經驗的見解。完整报告也將於下周三的亞洲品牌及營銷論壇及亞洲電子商貿論壇期間發布。

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