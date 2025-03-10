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譚仔將腩肉廚餘製潤唇膏肥皂及蠟燭 由精神復元人士伙大學生製作

譚仔國際（2217）公布，旗下品牌「譚仔」及「譚仔三哥」攜手香港專業教育學院(IVE)、香港知專設計學院(HKDI)及新生精神康復會，破天荒將中央廚房剩餘的腩肉升級再造，研發及推出一系列日常生活用品。

譚仔國際指，作為首家利用剩餘腩肉升級再造的香港餐飲集團，將充分把品牌的創新精神延伸至ESG範疇，培育年輕人推動綠色創新，藉此表達對社區的關懷，為社會注入正能量。

是次升級再造產品系列包括檸檬清香潤唇膏、手工肥皂，以及香茅檸檬香薰蠟燭，另附有一款精美收納袋及「meme貼紙」，幽默有趣地展示升級再造產品的魅力，並提醒大眾關注自己及身邊親友的身心靈健康。

「譚仔姐姐」亦會粉墨登場拍攝「搞笑」短片，介紹腩肉升級再造產品的製作花絮。產品由即日（3月10日）起於20間指定譚仔及三哥分店限量發售，部份收益將用作慈善用途。

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民指，是次企劃不僅為學生提供學以致用的機會，亦助精神復元人士提升職場技能，同時推動環保創新，將剩食重新賦予價值以減少廚餘，並提升大眾對身心靈健康的關注，意義非凡。集團期待未來繼續秉持環境及社會責任，推動建構可持續發展的未來。

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