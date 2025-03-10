九龍倉置業（1997）主席吳天海表示，旗下商場、寫字樓在今年首兩個月的租金及續租表現與去年相若，仍呈下降趨勢，目前未有足夠信心認為上半年會有改善。
對於商業環境變化，吳天海稱目前租客仍未急於擴充業務或增加租用面積，而過去幾年疫情問題令租客業務收縮甚至離開香港市場；若他們不再收縮轉向穩定，甚至擴充及新租客進駐，才是比較樂觀的訊號。至於香港零售市道何時見底，他坦言：「大家都預期咗好耐，但仲未發生」、「如果樓市翻生，我相信好多人都開心返。」
面對未來寫字樓新供應陸續投入市場，吳天海表示，集團將提升旗下物業的競爭力，包括優化硬件設施，以應對部分物業年齡較大的問題；軟件方面亦要讓租客「賓至如歸」。他強調，集團租金將隨市場走勢調整，「過去一年出租率有所提高，會繼續做。」
他重申，集團的派息政策沿用過去做法，即按每年收租物業及酒店的基礎盈利（撇除重估增值及減值）計算，並乘以65%。他強調，上市至今該政策未有改變，派息高低取決於香港商業及收租物業的表現，「今年派息較去年低，反映香港商用物業及收租物業今年較去年差。」
另外，他表示集團會繼續去槓桿化，而期內投資收入減少則與投資額減少有關。
他認為，即使兩會釋出利好消息，但市場反應並非「立竿見影」，預期第二季集團業務表現最多是持平，只有當實體市場出現更明顯的回暖跡象，下半年才可能較上半年好轉。「正正我未見到，我見到嘅時候，我已經話俾你聽唔係希望。」
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