TOM集團（2383）公布去年12月底止年度業績，期內由於受到融資成本上升，加上沒有如去年般有減值回撥，因此股東應佔虧損擴大至2.56億元，不派末期息。期內，面對經濟及地緣政治不明朗因素加劇、強美元、持續通脹及高利率環境均影響了去年的企業信心及客戶消費，綜合收入亦減少4.8%至共7.47億元。
集團指，內地的電子商貿企業郵樂虧損按年收窄85.9%至1100萬元人民幣。台灣的城邦出版集團仍錄得分部溢利6000萬元，並擬尋找機會開拓多元化收入來源，並加快出版業務的數碼化的步伐。台灣社交數碼媒體業務痞客邦，年內虧損1300萬元。移動互聯網集團則虧損700萬元，廣告業務集團亦虧損40萬元。
TOM集團有份投資7.96%股權的亞洲金融科技公司WeLab則擁有7000萬名用戶，並促成超過150億美元貸款。至於在可持續發展數據及軟件供應商妙盈科技方面，其持股約6.22%。全年計其負債淨額達16.63億元，按年增加28.92%。
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