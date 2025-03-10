他說，當年香港國際機場醞釀興建第三跑道，也因應當年的立法會難以通過撥款，轉為自行發債融資，其實並非先使未來錢，而是將未來數年的回報抵押，因此獲投資機構踴躍的反應。

他認為，同樣地，在香港推動創新發展方面，要興建北都區，也可以發債融資。尤其在政府賬目內，這與經常賬分開，而是撥入資本賬項處理，亦不算先使未來錢，而是為未來投資。

儘管香港今日環境困難又被美國制裁，但是他認為美國會更孤立，香港可結交更多受制裁影響的國家及地區支持未來發展。隨著機場第三跑道建成後，他說，機管局可容載的客流可由7500萬增至1.2億；貨運吞吐量亦可以由500萬嘅增至1000萬噸。他們是為了50至70年發展需要而去發展。

但是他不諱言，長遠人家亦會留意香港的發展去爭取客流及貨流，在機管局無意增建四跑下，最近入股珠海機場，效果便形同四跑，可以發揮互相引介客流的作用。

在珠海機場支持下，蘇澤光說，加上機管局已經在大灣區設立30個收客點，配合東莞空港中心直達貨源，及11Skies和未來機場城市的建設，相信將令香港客貨運容載力大增。他稱繼續看好機場城市，亦謂要给予耐心，料將來有如亞洲博覽館般，會越來越多人使用。

至於在推動香港影視及文化發展上，他說，目前他「無橋」可度，但是觀乎韓國等國以政府力量推動文化產業，他相信，香港政府可繼續出力支持電影發展基金，支持更多影視發展。在經歷過3次退休，包括從港鐵、貿易發展局及機場管理局退下來後，他笑言自己仍未退休，仍不時有人找他工作。

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