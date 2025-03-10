被稱為「貨車版UBER」的內地企業滿幫集團（YMM）據報正重新考慮在港第二上市的可能性。據路透引述滿幫首席財務官蔡翀指，無論過去或現在，公司對於在港第二上市，最重要的考量是要對沖美國風險，當中包括美國總裁特朗普上任後出現的各種政治風險。
公司一名高層指出，隨著投資者情緒回升，中美地緣政治局勢緊張升級，滿幫或會考慮重臨香港作第二上市。該公司最初曾計劃2022年在港進行第二上市，惟同年12月在美國審計監督機構表示首次獲得全面檢查和調查中國公司的權利後，該公司取消了此計劃。
蔡翀指，對沖美國風險是首要目標，除此之外，若額外取得估值的提升、流動伍，都會是上市的加分項。
而近期投資者對中國政府支持民企的期望及對於中國人工智能行業的樂觀情緒，帶動了香港科技巨擘的股價上升，刺激了這些公司的流動性及估值，而恒生科技指數年初至今已升逾3成。
蔡翀指，在這樣的背景下，滿幫將積極考慮及重新審視在港上市，但目前尚未有具體計劃。
滿幫背後的股東包括軟銀、騰訊（0700）等，公司於2021年在紐約證券交易所上市。
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