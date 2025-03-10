香港影視娛樂博覽2025將於3月16日至4月27日舉行。今屆博覽涵蓋九大重點項目，提供跨地域合作及數碼轉型的機遇，助力香港鞏固亞洲影視娛樂樞紐地位。今屆博覽特別新增香港電影音樂巡禮、香港國際影視展 、亞洲影視娛樂論壇等，當中亞洲影視娛樂論壇將連續四天於香港會議展覽中心舉行，其中一個主題論壇邀得參與《哪吒2》全流程製作，上海紅鯉文化傳播有限公司執行製片人于志新作為嘉賓之一，分享製作這套在國際影壇上大放異彩的動畫時，如何善用人工智慧將作品推上新高度。
香港影視娛樂博覽2025為「香港藝術三月」重點活動之一，由貿發局全力策動，並獲文創產業發展處、電影發展基金，以及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局贊助。啟動儀式將於3月17日假香港會議展覽中心隆重舉行，大會榮幸繼續邀得黎明擔任香港影視娛樂大使，延續推動香港影視文化的使命。
至於由貿發局主辦的第29屆香港國際影視展將於3月17至20日假會展舉行。作為亞洲領先的影視娛樂內容交易平台，今屆影視展匯聚來自逾30個國家及地區，超過750家展商，組成30多個地區展館，當中新設立展館的國家地區包括澳洲、柬埔寨、法國、印度、馬來西亞、沙特阿拉伯及越南；今屆影視展亦迎來捷克共和國和哈薩克等新興市場的加入，一同促進全球影視文化交流與合作。
因應全球影視製作數碼化趨勢，貿發局亦首次與香港電影後期專業人員協會及香港電影製作發行協會攜手，推出「人工智能影坊」(AI Hub) 試點項目，透過主題展示區及多場精彩活動，展示AI技術如何革新影視製作流程。展示區將帶來香港演藝學院電影電視學院、Lenovo、Sony等的AI應用方案。而活動方面，多位業界領袖及人工智慧專家將現身分享經驗和心得，幫助業界掌握AI技術帶來的新機遇。
為期四天的影視展活動內容豐富，大會從2月底至4月27日期間為展商及買家開放線上平台，透過線上知識產權目錄為展商提供額外空間推廣其影視內容和項目，讓展商和買家在展期前後亦可隨時查詢參展作品並商討合作。
其他報道
內地「貨車版UBER」滿幫重新考慮來港第二上市 以對沖美國風險
譚仔將腩肉廚餘製潤唇膏肥皂及蠟燭 由精神復元人士伙大學生製作
戶戶送撤出香港 外賣平台再次「三變二」 網民：感謝為不少港人提供工作機會
全日沽空金額減1% 比率升至18% 盈富沽空增5倍 比率32%
恒指收市跌447點 北水淨流入創新高 赤峰黃金無升跌 找鋼升1.6%