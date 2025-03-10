香港影視娛樂博覽2025為「香港藝術三月」重點活動之一，由貿發局全力策動，並獲文創產業發展處、電影發展基金，以及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局贊助。啟動儀式將於3月17日假香港會議展覽中心隆重舉行，大會榮幸繼續邀得黎明擔任香港影視娛樂大使，延續推動香港影視文化的使命。

至於由貿發局主辦的第29屆香港國際影視展將於3月17至20日假會展舉行。作為亞洲領先的影視娛樂內容交易平台，今屆影視展匯聚來自逾30個國家及地區，超過750家展商，組成30多個地區展館，當中新設立展館的國家地區包括澳洲、柬埔寨、法國、印度、馬來西亞、沙特阿拉伯及越南；今屆影視展亦迎來捷克共和國和哈薩克等新興市場的加入，一同促進全球影視文化交流與合作。

因應全球影視製作數碼化趨勢，貿發局亦首次與香港電影後期專業人員協會及香港電影製作發行協會攜手，推出「人工智能影坊」(AI Hub) 試點項目，透過主題展示區及多場精彩活動，展示AI技術如何革新影視製作流程。展示區將帶來香港演藝學院電影電視學院、Lenovo、Sony等的AI應用方案。而活動方面，多位業界領袖及人工智慧專家將現身分享經驗和心得，幫助業界掌握AI技術帶來的新機遇。

為期四天的影視展活動內容豐富，大會從2月底至4月27日期間為展商及買家開放線上平台，透過線上知識產權目錄為展商提供額外空間推廣其影視內容和項目，讓展商和買家在展期前後亦可隨時查詢參展作品並商討合作。

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