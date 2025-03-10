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DFI零售去年基礎盈利升三成 攤佔美心盈利按年跌16%

怡和系旗下零售旗艦DFI零售集團（星：D01）公布2024年底止全年度業績，由盈轉虧，股東應佔虧損2.45億美元。但是基礎盈利則按年大增30%至2.01億美元，每股派末期息7美仙。該集團指，旗下來自聯營公司的盈利按年跌2%至4300萬美元，當中餐飲業務美心集團受到月餅銷售及內地餐廳表現較弱拖累，其攤佔美心盈利按年下跌16.46%至6600萬美元。DFI在美心持股五成。

該集團指，隨著其進行連串出售行動，淨負債減少1.5億美元，並在出售永輝超市後回復淨持現金。至於跟香港業務有關的美心集團，雖然面對公眾假期及周末市民外遊影響，但是因為受惠於分散的組合，表現仍然強韌。美心更在泰國及越南增開76間新食肆。

位於南中國、港澳星的便利店業務方面，收入按年跌3%至24億美元，同比銷售較美年跌5%，與香港期間加煙稅致毛利受壓有關。但是香港在提升即食業務比重下，營運盈利按年增長10%。其擬用輕資產模式擴大南中國便利店業務。香港超市包括惠康的業務則於去年第四季趨向正常化並錄增長，透過網頁、應用程式及與foodpanda合作，令到食品相關電商業務銷售錄得20%增長。至於宣家香港方面，則轉向具價值的產品，藉此面對內地平台的競爭。

DFI又表示，年內入股香港上市公司多點DMall（2586），持股1.14%，連同其他購買項目，年內在購入其他投資方面，涉資共4650萬美元。其預期，今年度在預期收入按年增長2%下，基礎盈利會增至2.3億至2.5億美元。