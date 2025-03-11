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美股見7個月最大跌幅及6個月低 道指跌890點 Tesla 見4年半最大跌幅

投資者對美國經濟前景的擔憂加劇，美債息回軟，2年期見半年最大跌幅。息差個別發展。金龍指數見兩周最大跌幅。美股向下，見7個月最大跌幅及6個月低。Tesla (美：TSLA)見4年半最大跌幅及逾4個月低。

市場擔憂加劇，恐慌指標Cboe波動率指數觸及8月以來最高水平，摩根士丹利預計標普500指數上半年至多跌5%。比特幣跌破8萬美元至四個月低點，宏觀經濟方面的不利因素削弱了特朗普加密貨幣聲明帶來的刺激。Pimco稱，由於對美國經濟前景的擔憂持續，投資者可能會重新轉向美國國債，債息料走低。紐約聯儲調查顯示，2月份美國消費者對財務狀況的悲觀程度加深，短期通脹預期小幅升高，但長期通脹預期仍穩定。紐約聯儲調查顯示消費者長期通脹預期仍穩定。據報中美探討安排元首會晤。

個股方面，Tesla周一創下逾四年來最大跌幅，華爾街分析師開始下調對該公司全球交付量預期。據悉蘋果準備今年晚些時候對iPhone、iPad和Mac的軟件進行重大升級，將從根本上改變作業系統的外觀，讓蘋果各種軟件平台更趨一致。

道瓊斯工業平均指數收跌890點，跌幅2.08%，報41911點。標普500指數收跌155點，跌幅2.7%，報5614點。納斯達克綜合指數收跌727點，或4.01%，報17468點。

高盛跌5%，報531.66美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累172點，而Amgen升0.77%，報327.36元，貢獻道指15點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報227.48元，跌4.84%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報165.87元，跌4.59%，亞馬遜(美：AMZN)收市報194.54元，跌2.36%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報597.99元，跌4.42%，英偉達(美：NVDA)收市報106.98元，跌5.06%，微軟(美：MSFT)收市報380.16元，跌3.34%，Tesla (美：TSLA)收市報222.15元，跌15.42%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.3%，報546點。德國DAX指數收跌1.69%，報22620點；法國CAC 40指數跌0.91%，報8047點；英國富時100指數收跌0.92%，報8600點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.6%，報7759點。

美國2年期債息曾跌最多3.02%，是2024年9月6日後最大跌幅，當日跌幅為4.03%。低見3.8791厘，是3月4日3.8403厘後最低。收市報3.8833厘，是2024年10月3日後收市新低，當日報3.7053厘。

美國10年期債息曾跌最多2.44%，是2月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.71%。低見4.196厘，是3月5日4.1832厘後最低。收市報4.2131厘，是3月3日後收市新低，當日報4.1551厘。

美2年期10年期債息差曾高見32.933基點，是3月7日33.141基點後最闊。收市報32.569基點，是1月31日後收市最闊，當日報33.749基點。

美3個月10年期債息連續第10日倒掛，曾擴大至10.291基點，是3月5日12.596基點後最闊。收市報7.545基點，是3月3日後收市最闊，當日報14.9基點。

金龍指數曾跌最多4.35%，是2月24日後最大跌幅，當日跌幅為6.28%。低見7699.17點，是3月4日7416.73點後最低。收市報7759.99點，是3月4日後收市新低，當日報7587.47點。

道指曾跌最多2.78%，是2024年8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.12%。低見41612.92點，是2024年9月18日41449點後最低。收市報41911.71點，是2024年11月4日後收市新低，當日報41794.6點。第1日陰燭。

標指曾跌最多3.57%，是2024年8月5日後最大跌幅，當日跌幅為4.25%。低見5564.02點，是2024年9月12日5535.5點後最低。收市報5614.56點，是2024年9月12日後收市新低，當日報5595.76點。第1日陰燭。

標指曾跌最多3.57%，是2024年8月5日後最大跌幅，當日跌幅為4.25%。低見5564.02點，是2024年9月12日5535.5點後最低。收市報5614.56點，是2024年9月12日後收市新低，當日報5595.76點。第1日陰燭。

Tesla 曾跌最多16.24%，是2020年9月8日後最大跌幅，當日跌幅為21.14%。低見220美元，是2024年10月23日212.11美元後最低。收市報222.15美元，是2024年10月23日後收市新低，當日報213.65美元。收報222.15美元，跌15.43%。連跌3日，累計跌56.950006美元，對上一次連跌3日是2月24日。第1日陰燭。

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