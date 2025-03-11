個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌4.06%，折合報508.46元；阿里巴巴（9988）跌5.74%，折合報128.7元；美團（3690）跌6.16%，折合報170.32元；匯控（0005）跌3.98%，折合報86.58元；建行（0939）跌1.63%，折合報6.61元。

道期現跌0.119%；標期現跌0.45%；納期現跌0.82%。日本東證指數現跌1.93%；韓國KOSPI指數現跌1.81%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.35%。

VIX指數隔晚升19.21%或4.49點，報27.86點。

紐油現跌0.56%或0.37美元，報65.66美元；布油現跌0.41%或0.29美元，報68.99美元；金價現跌0.05%或1.73美元，報2886.98美元；LME 銅期貨隔晚跌0.88%或85美元，報9528.5美元。比特幣現跌2.71%或2153.77美元，報77118.32美元；美國10年期債息現跌0.58%或0.0247厘，報4.1884厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）、德康農牧（2419）、金斯瑞生物科技（1548）、鷹普精密（1286）、寶勝國際（3813）、陽光房地產基金（0435）、東曜藥業－Ｂ（1875），及裕元集團（0551）。

義合（1662）旗下APEL擬進軍日本，擬革新醫藥及寵物健康領域。

華電（1071）向中證監提交分拆基建REITs材料，涉杭州天然氣熱電聯產項目。

草姬（2593）盈警，料去年盈利倒退最多72%。

九毛九（9922）盈警，料去年盈利最多跌近九成。

美團（3690）旗下Keeta加碼優惠，推1毫子買150元慳錢券。

爪哇控股（0251）料去年虧損顯著收窄至約1.4億元。

中國恒大（3333）：清盤押後聆訊已於上月底舉行，法院稍後裁決。

遠東控股（0036）發盈警，料去年虧損擴大至逾6.2億元。

芯智控股（2166）︰派息比率由15%提升至50%。

TOM集團（2383）去年虧損2.56億不派息。

豐德麗（0571）料上半財年虧損收窄最少一半。

九龍倉置業（1997）主席吳天海：對香港寫字樓、商場及酒店上半年表現無信心。

譚仔（2217）將腩肉廚餘製潤唇膏肥皂及蠟燭，由精神復元人士伙大學生製作。

零跑（9863）去年虧損收窄至28億人幣第四季轉賺，不派末期息。

BlackRock減持匯控（0005）。

平保增持郵儲行（1658）。

港交所（0388）：新增泰國交易所為認可證券交易所，可申在港第二上市。

舜宇光學（2382）上月手機攝像模組出貨量跌32%。

香港中旅（0308）發盈警，料全年少賺逾40%。

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