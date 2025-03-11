moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌441點 夜期低水462點 裕元、金斯瑞等業績

美股向下，港股ADR跌441點或1.85%，報23343點，即月恒指夜期跌437點，報23321點，夜期低水462點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌4.06%，折合報508.46元；阿里巴巴（9988）跌5.74%，折合報128.7元；美團（3690）跌6.16%，折合報170.32元；匯控（0005）跌3.98%，折合報86.58元；建行（0939）跌1.63%，折合報6.61元。

道期現跌0.119%；標期現跌0.45%；納期現跌0.82%。日本東證指數現跌1.93%；韓國KOSPI指數現跌1.81%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.35%。

VIX指數隔晚升19.21%或4.49點，報27.86點。

紐油現跌0.56%或0.37美元，報65.66美元；布油現跌0.41%或0.29美元，報68.99美元；金價現跌0.05%或1.73美元，報2886.98美元；LME 銅期貨隔晚跌0.88%或85美元，報9528.5美元。比特幣現跌2.71%或2153.77美元，報77118.32美元；美國10年期債息現跌0.58%或0.0247厘，報4.1884厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）、德康農牧（2419）、金斯瑞生物科技（1548）、鷹普精密（1286）、寶勝國際（3813）、陽光房地產基金（0435）、東曜藥業－Ｂ（1875），及裕元集團（0551）

義合（1662）旗下APEL擬進軍日本，擬革新醫藥及寵物健康領域。

華電（1071）向中證監提交分拆基建REITs材料，涉杭州天然氣熱電聯產項目。

草姬（2593）盈警，料去年盈利倒退最多72%。

九毛九（9922）盈警，料去年盈利最多跌近九成。

美團（3690）旗下Keeta加碼優惠，推1毫子買150元慳錢券。

爪哇控股（0251）料去年虧損顯著收窄至約1.4億元。

中國恒大（3333）：清盤押後聆訊已於上月底舉行，法院稍後裁決。

遠東控股（0036）發盈警，料去年虧損擴大至逾6.2億元。

芯智控股（2166）︰派息比率由15%提升至50%。

TOM集團（2383）去年虧損2.56億不派息。

豐德麗（0571）料上半財年虧損收窄最少一半。

九龍倉置業（1997）主席吳天海：對香港寫字樓、商場及酒店上半年表現無信心。

譚仔（2217）將腩肉廚餘製潤唇膏肥皂及蠟燭，由精神復元人士伙大學生製作。

零跑（9863）去年虧損收窄至28億人幣第四季轉賺，不派末期息。

BlackRock減持匯控（0005）

平保增持郵儲行（1658）

港交所（0388）：新增泰國交易所為認可證券交易所，可申在港第二上市。

舜宇光學（2382）上月手機攝像模組出貨量跌32%。

香港中旅（0308）發盈警，料全年少賺逾40%。

 

其他報道

美股見7個月最大跌幅及6個月低 道指跌890點 Tesla 見4年半最大跌幅

重複抽新股營造熱捧假象 誘散戶落疊

北水增持京基金融國際 減持中石化