恒指今早低開508點或2.14%，報23274點，大市成交金額57億元；國指今早低開177點或2.04%，報8547點。恒生科技指數開市報5728點，跌2.66%。上升股份比例為2.14%，下跌為18.06%，無升跌為79.78%。