恒指今早低開508點或2.14%，報23274點，大市成交金額57億元；國指今早低開177點或2.04%，報8547點。恒生科技指數開市報5728點，跌2.66%。上升股份比例為2.14%，下跌為18.06%，無升跌為79.78%。
藍籌1隻升，76隻下跌，6隻無升跌。電能實業（0006）升0.09%，報53.25元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.98%，報127.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，28隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報34.65元，無升跌；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報127.8元，跌4.98%。
恒指跌穿10天線(23564.91點)，下試20天線(23145.48點)。科指跌穿10天線(5795.3點)，下試20天線(5682.69點)。
靈寶黃金（3330）折讓12%配股 籌2億。開市報5.77元，跌6.03%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）無成交，報66.55元。
德康農牧（2419）開市報32.1元，無升跌。
金斯瑞生物科技（1548）開市報13.14元，跌2.95%。
鷹普精密（1286）無成交，報2.53元。
寶勝國際（3813）開市報0.65元，無升跌。
陽光房地產基金（0435）開市報1.91元，無升跌。
東曜藥業－Ｂ（1875）無成交，報2.06元。
裕元集團（0551）開市報14.96元，跌3.86%。
義合（1662）旗下APEL擬進軍日本，擬革新醫藥及寵物健康領域。無成交，報2.64元。
華電（1071）向中證監提交分拆基建REITs材料，涉杭州天然氣熱電聯產項目。開市報4.17元，跌0.48%。
草姬（2593）盈警，料去年盈利倒退最多72%。平上市低位1.84元，開市報1.84元，跌2.13%。
九毛九（9922）盈警，料去年盈利最多跌近九成。開市報2.99元，跌2.92%。
美團（3690）旗下Keeta加碼優惠，推1毫子買150元慳錢券。開市報170元，跌2.8%。
爪哇控股（0251）料去年虧損顯著收窄至約1.4億元。無成交，報1.42元。
中國恒大（3333）：清盤押後聆訊已於上月底舉行，法院稍後裁決。停牌。
遠東控股（0036）發盈警，料去年虧損擴大至逾6.2億元。無成交，報0.58元。
芯智控股（2166）︰派息比率由15%提升至50%。開市報1.61元，升1.9%。
TOM集團（2383）去年虧損2.56億不派息。無成交，報0.495元。
豐德麗（0571）料上半財年虧損收窄最少一半。無成交，報0.053元。
九龍倉置業（1997）主席吳天海：對香港寫字樓、商場及酒店上半年表現無信心。開市報20.4元，跌0.73%。
譚仔（2217）將腩肉廚餘製潤唇膏肥皂及蠟燭，由精神復元人士伙大學生製作。無成交，報1.47元。
零跑（9863）去年虧損收窄至28億人幣第四季轉賺，不派末期息。開市報41元，跌1.2%。
BlackRock減持匯控（0005）。開市報85.35元，跌3.07%。
平保增持郵儲行（1658）。開市報5.06元，跌0.39%。
港交所（0388）：新增泰國交易所為認可證券交易所，可申在港第二上市。開市報341.4元，跌3.18%。
舜宇光學（2382）上月手機攝像模組出貨量跌32%。開市報84.3元，跌3.99%。
香港中旅（0308）發盈警，料全年少賺逾40%。開市報1.12元，跌0.88%。
2隻股份創上市新低，包括博時以太幣（3009）低見1.498元，開市報1.498元，跌6.14%；華夏以太幣（3046）低見4.6元，開市報4.6元，跌7.07%。
30隻股份創52周低，其中十隻包括，陽光能源（0757）低見0.067元，開市報0.067元，跌1.47%；中國春來（1969）低見4.1元，開市報4.1元，跌0.73%。
異動股
上升異動股，包括，力圖控股（1008）開市報0.185元，升14.91%；一脈陽光（2522）開市報38.5元，升12.57%；亨鑫科技（1085）開市報1.47元，升10.53%；中國天保集團（1427）開市報0.255元，升8.51%；ＦＩ二南方納指（7568）開市報6元，升8.21%；ＦＩ南方比特幣（7376）開市報6.055元，升7.36%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.062元，升6.9%；朗華國際集團（8026）開市報0.33元，升6.45%；麗年國際（9918）創52周高，見1.55元，開市報1.55元，升6.16%；獅騰控股（2562）開市報23.65元，升6.05%；資本界金控（0204）開市報0.073元，升5.8%。
下跌異動股，包括，普拉達（1913）開市報53.5元，跌14.94%；TL NATURAL GAS（8536）開市報0.28元，跌9.68%；中國文旅農業（0542）開市報0.053元，跌8.62%；尚晉國際控股（2528）開市報0.22元，跌8.33%；ＦＡ南方以太幣（3068）見52周低9.33元，開市報9.33元，跌8.26%；知乎－Ｗ（2390）開市報13元，跌8.19%；貝殼－Ｗ（2423）開市報58.8元，跌7.33%；華夏以太幣（3046）創上市新低，見4.6元，開市報4.6元，跌7.07%；ＦＬ二南方納指（7266）開市報21元，跌6.75%；訊飛醫療（2506）開市報140.2元，跌6.41%。
其他報道
美股見7個月最大跌幅及6個月低 道指跌890點 Tesla 見4年半最大跌幅