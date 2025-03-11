據監測網站Down Detector，周一全球數萬名用戶報告X平台出現間歇性故障。美國、英國、法國和印度等國的用戶在一天中的不同時段無法加載新帖子。每次服務中斷持續幾分鐘。

馬斯克後來承認該平台遭遇中斷，「我們每天都會受到攻擊，但這次動用了大量資源」。馬斯克稱，這次網絡攻擊「使用源自烏克蘭地區的IP地址」，目的是摧毀X。

親巴勒斯坦的「黑客行為主義」團體Dark Storm通過其Telegram宣稱對此次攻擊負責，但並未提供證據證明是此次破壞事件的幕後黑手。Dark Storm的一名代表告訴彭博社，此次攻擊是針對以色列的更廣泛的黑客行為主義行動的一部分。

X的代表沒有立即回覆置評請求。

報道引述一位了解調查情况的人士證實，此次中斷由網絡攻擊造成。該人士表示，這似乎不是DDoS攻擊，但調查仍在進行中。

這並不是馬斯克首次將X平台中斷歸咎於網絡攻擊。去年，馬斯克同樣將與時任共和黨總統候選人特朗普的對話延遲歸咎於「大規模」網絡攻擊。

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