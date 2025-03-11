moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

X「死機」 馬斯克稱是遭到「大規模網絡攻擊」

彭博社報道，馬斯克將旗下社交媒體平台X的大範圍「死機」歸咎於「大規模網絡攻擊」，他推測這是由一個「大型、有組織的團體」或國家策劃。

據監測網站Down Detector，周一全球數萬名用戶報告X平台出現間歇性故障。美國、英國、法國和印度等國的用戶在一天中的不同時段無法加載新帖子。每次服務中斷持續幾分鐘。

馬斯克後來承認該平台遭遇中斷，「我們每天都會受到攻擊，但這次動用了大量資源」。馬斯克稱，這次網絡攻擊「使用源自烏克蘭地區的IP地址」，目的是摧毀X。

親巴勒斯坦的「黑客行為主義」團體Dark Storm通過其Telegram宣稱對此次攻擊負責，但並未提供證據證明是此次破壞事件的幕後黑手。Dark Storm的一名代表告訴彭博社，此次攻擊是針對以色列的更廣泛的黑客行為主義行動的一部分。

X的代表沒有立即回覆置評請求。

報道引述一位了解調查情况的人士證實，此次中斷由網絡攻擊造成。該人士表示，這似乎不是DDoS攻擊，但調查仍在進行中。

這並不是馬斯克首次將X平台中斷歸咎於網絡攻擊。去年，馬斯克同樣將與時任共和黨總統候選人特朗普的對話延遲歸咎於「大規模」網絡攻擊。

其他報道

甲骨文業績令人失望 股價收市後時段下跌

花旗：Deliveroo退出香港 Keeta市佔率料增

財政部擬發1670億人民幣2年期國債 發行規模將創新高

滬深三大指數低開 人行進行377億人幣逆回購

恒指低開508點 科指跌2.6% 跌穿10天線 下試20天線 阿里跌4%

靈寶黃金折讓12%配股 籌2億

港股ADR跌441點 夜期低水462點 裕元、金斯瑞等業績

美股見7個月最大跌幅及6個月低 道指跌890點 Tesla 見4年半最大跌幅

重複抽新股營造熱捧假象 誘散戶落疊

北水增持京基金融國際 減持中石化