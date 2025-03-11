彭博社報道，瑞銀Joseph Spak下調對Tesla第一季度和全年交付預測，預計本季度僅交付36.7萬輛，較他早前的預期減少16%，此外，他亦不再預期Tesla今年的銷量會高於去年，預計按年下降約5%。Tesla隔晚曾跌最多16.24%，見4年半最大跌幅，收市後延長時段再跌逾3%。
Spak稱，「雖然我們確實預計Model Y的更新會幫助，但我們認為訂單量有些低迷」，他又引用Tesla中國網站的數據顯示，客戶只需等待兩到四周即可交付新款SUV。
Tesla隔晚曾跌最多16.24%，是2020年9月8日後最大跌幅，當日跌幅為21.14%。低見220美元，是2024年10月23日212.11美元後最低。收市跌15.43%，報222.15美元，是2024年10月23日後收市新低，當日報213.65美元。連跌3日，累計跌56.95美元，對上一次連跌3日是2月24日。第1日陰燭。成交金額增64.01%，是2024年12月20日後最多。
其他報道
戶戶送撤出 黃家和：外賣平台競爭或白熱化 料不會大幅調整收費
恒指低開508點 科指跌2.6% 跌穿10天線 下試20天線 阿里跌4%
美股見7個月最大跌幅及6個月低 道指跌890點 Tesla 見4年半最大跌幅