Spak稱，「雖然我們確實預計Model Y的更新會幫助，但我們認為訂單量有些低迷」，他又引用Tesla中國網站的數據顯示，客戶只需等待兩到四周即可交付新款SUV。

Tesla隔晚曾跌最多16.24%，是2020年9月8日後最大跌幅，當日跌幅為21.14%。低見220美元，是2024年10月23日212.11美元後最低。收市跌15.43%，報222.15美元，是2024年10月23日後收市新低，當日報213.65美元。連跌3日，累計跌56.95美元，對上一次連跌3日是2月24日。第1日陰燭。成交金額增64.01%，是2024年12月20日後最多。

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