報道引述消息指，此次更新將於今年晚些時候進行，將從根本上改變作業系統的外觀，讓蘋果的各種軟件平台更趨一致。這包括更新圖標、菜單、應用程式、窗口和系統按鈕的風格。此次行動中，將努力簡化用戶導航和控制設備的方式。消息指，這一設計基本基於Vision Pro的軟件。經歷了一段時間的低迷期之後，蘋果公司押注於突破性的新界面將有助於刺激需求。

這些調整是iOS 19和iPadOS 19 —— 代號「Luck」 —— 以及macOS 16，即「Cheer」的一部分。該軟件將標志著Mac自2020年發布Big Sur作業系統以來最重大的升級。對於iPhone而言，這將是自2013年iOS 7以來最大一次改版。這些更新料將成為蘋果6月份全球開發者大會的一個亮點。

蘋果發言人對此不予置評。

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