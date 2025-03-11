港元現報7.7685元無升跌，曾貶值最多9點子，報7.7694元，亦曾升值最多17點子，報7.7668元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升85.95點子至3.88191%，是2月20日後最高；1星期HIBOR升56.75點子至3.8%，是2月28日後最高；2星期HIBOR升47.85點子至3.8%，是2月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.82點子至3.97643%，是3月5日後最高；6個月期HIBOR無升跌報4.01137%，是3月10日後最低；12個月期HIBOR升1.55點子至4.09173%，是3月6日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減21.95億元，至總數19735.54億元，是3月6日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減24.8億元，至總數6075.55億元，是3月6日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為446.58億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增2.85億元，至總數13080.83億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增4.74億元，至總數12027.02億元，是3月6日後最高。

美匯美息

美元指數現報103.735貶值0.165點或0.16%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32221%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5251%，連續3日擴闊，利差是2025年2月14日後最闊，當日差距為-0.6407%。

對上一次連續3日擴闊，是2025年3月03日，當日利差報-0.4491%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor跌3.7點子至1.782%，是3月5日後最低；1星期Shibor升0.6點子至1.786%，是3月3日後最高；2星期Shibor升0.3點子至1.9%，是3月3日後最高；1個月期Shibor升1.1點子至1.948%，是2024年5月7日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.1點子至2.001%，是3月7日後最低；6個月期Shibor跌0.1點子至2.001%，是3月7日後最低；1年期Shibor升0.4點子至1.998%，是2024年7月19日後最高。

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