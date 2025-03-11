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恒指半日跌221點 曾跌穿10天線 科指跌0.68% 跌穿10天線 北水流入5800萬

投資者對美國經濟前景的擔憂加劇，美債息回軟，美股隔晚見7個月最大跌幅及6個月低。亞股今早承接跌勢而全線向下，港股早段曾見近一周低，美期先跌後升，港股跌幅收窄，恒指曾跌最多545點，跌幅一度收窄至60點，恒指半日收市重上10天線，科指則受制於10天線。公用、藥、內需股上升，科技股下跌。

恒指今早低開508點，高位跌60點，低位跌545點，高低波幅485點。上升股份比例為18.74%，下跌為39.55%，無升跌為41.7%。

恒指半日跌221點或0.93%，報23562點，大市成交金額1770億元；國指跌62點或0.72%，報8662點。恒生科技指數收報5845點，跌0.68%。

藍籌股成交金額738.66億元，佔大市成交41.73%；科指成份股成交金額580.01億元，佔大市成交32.76%；國指成份股成交金額659.33億元，佔大市成交37.25%。

24隻雙櫃台股，總成交0.82億元人民幣，相當於約0.88億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.9%，至135.22億元，佔大市成交7.63%。牛熊證成交金額58.91億元，增加13.2%；窩輪成交金額76.31億元，減少24.77%。

藍籌28隻升，53隻下跌，2隻無升跌。中生製藥（1177）升5.07%，收報3.52元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌4.46%，收報15.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報37.65元，升8.66%；跌幅最大的是ASMPT（0522）收報56.8元，跌3.57%。

恒指曾跌穿10天線(23593.64點)，曾下試20天線(23159.84點)。科指跌穿10天線(5806.98點)，曾下試20天線(5688.53點)。

北水南下合計淨流入0.58億元，較上日減少99.8%，連續第5日流入，累計流入566.97億元。北水本月累計流入652.38億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）696.58億元，較上日減46.03%，佔香港市場成交額由上日的21.38%減至19.67%。

三大指數表垷

恒指曾跌最多2.29%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.47%。低見23238.36點，是3月5日23090.63點後最低。連跌3日，累計跌807.62點，對上一次連跌3日是1月8日。

科指曾跌最多2.89%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.62%。低見5715.54點，是3月5日5565.54點後最低。連跌3日，累計跌223.07點，對上一次連跌3日是3月3日。

國指曾跌最多2.13%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.84%。低見8539.02點，是3月5日8429.22點後最低。連跌3日，累計跌275.86點，對上一次連跌3日是1月8日。

個股表現

花旗：Deliveroo退出香港 Keeta市佔率料增。美團（3690）收報169.3元，跌3.2%。

靈寶黃金（3330）折讓12%配股 籌2億。收報5.51元，跌10.26%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）收報66.4元，跌0.23%。

德康農牧（2419）收報32.45元，升1.09%。

金斯瑞生物科技（1548）收報13.52元，跌0.15%。

鷹普精密（1286）收報2.59元，升2.37%。

寶勝國際（3813）收報0.59元，跌9.23%。

陽光房地產基金（0435）收報1.89元，跌1.05%。

東曜藥業－Ｂ（1875）收報2.06元，無升跌。

裕元集團（0551）收報15.24元，跌2.06%。

義合（1662）旗下APEL擬進軍日本，擬革新醫藥及寵物健康領域。收報2.65元，升0.38%。

華電（1071）向中證監提交分拆基建REITs材料，涉杭州天然氣熱電聯產項目。收報4.26元，升1.67%。

草姬（2593）盈警，料去年盈利倒退最多72%。創上市新低，見1.83元，收報1.84元，跌2.13%。

九毛九（9922）盈警，料去年盈利最多跌近九成。收報3.21元，升4.22%。

美團（3690）旗下Keeta加碼優惠，推1毫子買150元慳錢券。收報169.3元，跌3.2%。

爪哇控股（0251）料去年虧損顯著收窄至約1.4億元。收報1.42元，無升跌。

中國恒大（3333）：清盤押後聆訊已於上月底舉行，法院稍後裁決。停牌。

遠東控股（0036）發盈警，料去年虧損擴大至逾6.2億元。收報0.51元，跌12.07%。

芯智控股（2166）︰派息比率由15%提升至50%。收報1.64元，升3.8%。

TOM集團（2383）去年虧損2.56億不派息。收報0.465元，跌6.06%。

豐德麗（0571）料上半財年虧損收窄最少一半。收報0.05元，跌5.66%。

九龍倉置業（1997）主席吳天海：對香港寫字樓、商場及酒店上半年表現無信心。收報20.1元，跌2.19%。

譚仔（2217）將腩肉廚餘製潤唇膏肥皂及蠟燭，由精神復元人士伙大學生製作。收報1.48元，升0.68%。

零跑（9863）去年虧損收窄至28億人幣第四季轉賺，不派末期息。創52周高，見45.75元，收報43.55元，升4.94%。

BlackRock減持匯控（0005）。收報85.8元，跌2.56%。

平保增持郵儲行（1658）。收報5.12元，升0.79%。

港交所（0388）：新增泰國交易所為認可證券交易所，可申在港第二上市。收報347元，跌1.59%。

舜宇光學（2382）上月手機攝像模組出貨量跌32%。收報86.3元，跌1.71%。

香港中旅（0308）發盈警，料全年少賺逾40%。收報1.12元，跌0.88%。

破頂股表現

破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見6.1元，收報6.08元，升1.67%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見693.5元，收報687.5元，升11.97%；細葉榕科技（8107）創上市新高，見0.82元，收報0.79元，跌1.25%；九方智投控股（9636）創上市新高，見41.65元，收報41.4元，升8.95%；德翔海運（2510）創上市新高，見5.17元，收報5.11元，升8.72%；毛戈平（1318）創上市新高，見106.8元，收報100.8元，升9.51%；越疆科技（2432）創上市新高，見39.4元，收報37.9元，升3.98%；布魯可（0325）創上市新高，見110.5元，收報108.5元，升8.5%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見430元，收報429元，升9.05%；古茗（1364）創上市新高，見13.66元，收報13.58元，升9.87%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1113.35元，收報1113.35元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1174.05元，收報1174.05元，升0.05%；快手（1024）創52周高，見67.5元，收報64元，升1.43%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.265元，收報0.26元，升4.42%；鷹君（0041）創52周高，見13.44元，收報13.26元，升4.25%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見11.5元，收報11.46元，升0.35%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.355元，收報0.35元，升4.48%；國富創新（0290）創52周高，見1.23元，收報1.13元，跌8.13%；潼關黃金（0340）創52周高，見0.79元，收報0.75元，跌1.32%；國華（0370）創52周高，見1.29元，收報1.17元，無升跌。

破頂指數成份股包括，快手（1024）創52周高，見67.5元，收報64元，升1.43%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.117元，收報0.117元，跌8.59%；中國三迪（0910）低見0.02元，收報0.02元，跌4.76%；瑞安建業（0983）低見0.365元，收報0.38元，跌2.56%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.015元，收報0.016元，無升跌；京基金融國際（1468）低見0.224元，收報0.244元，跌0.81%；春城熱力（1853）低見1.25元，收報1.25元，跌3.85%；希瑪醫療（3309）低見1.68元，收報1.7元，跌5.03%；艾美疫苗（6660）低見3.87元，收報3.92元，跌4.39%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.285元，收報0.295元，跌4.84%；太平洋酒吧（8432）低見0.029元，收報0.032元，跌11.11%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，恒基發展（0097）低見0.088元，收報0.09元，跌3.23%；HYPEBEAST（0150）低見0.164元，收報0.17元，跌1.16%；先機企業集團（0176）低見0.014元，收報0.014元，跌12.5%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.5元，收報0.51元，跌1.92%；經濟日報集團（0423）低見0.72元，收報0.72元，跌2.7%；亞倫國際（0684）低見0.58元，收報0.58元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.179元，收報0.18元，跌1.64%；陽光能源（0757）低見0.067元，收報0.068元，無升跌；華富建業金融（0952）低見0.186元，收報0.186元，無升跌；金活醫藥集團（1110）低見0.39元，收報0.4元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，嘉鼎國際集團（8153）收報0.14元，升86.67%；力圖控股（1008）創52周高，見0.28元，收報0.275元，升70.81%；中國生態旅遊（1371）收報0.375元，升60.26%；多點數智（2586）收報12.04元，升31.3%；中加國信（0899）收報0.105元，升26.51%；快意智能（8040）收報0.42元，升25.37%；帝王國際投資（0928）收報0.035元，升25%；精技集團（3302）收報0.118元，升24.21%；聯洋智能控股（1561）收報0.11元，升22.22%；皇庭智家（1575）收報0.097元，升21.25%；布萊克萬礦業（0159）收報0.11元，升20.88%。

下跌異動股，包括，天長集團（2182）收報0.295元，跌18.06%；毅高國際控股（8218）見52周低0.071元，收報0.071元，跌16.47%；卡森國際（0496）收報0.34元，跌16.05%；神通機器人教育（8206）收報0.164元，跌15.46%；民商創科（1632）收報0.142元，跌14.46%；京城機電股份（0187）收報4.32元，跌14.29%；ＷＴ集團（8422）收報0.085元，跌14.14%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.101元，跌13.68%；環球印館（8448）收報0.039元，跌13.33%；聖馬丁國際（0482）收報0.086元，跌13.13%；中聯發展控股（0264）收報2.63元，跌12.91%。

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