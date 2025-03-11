沽空金額最多股份為，阿里巴巴－Ｗ（9988）40.34億元，較上日增加44%。

上日盈富基金單位連續第4日下降，減少4500萬個，至總數62.98億個，是2023年3月24日後新低。上日盈富沽空亦大增5倍，至127.1億元，是2月18日後最高。

恒生中國企業（2828），上日基金單位減少1109.6萬個，至總數3.22億個，是2月18日後低，當日為3.16億個。

上日南方恒生科技（3033），街貨則增加3000萬個，至總數75.41億個，是3月6日後高。

沽空增幅最多的股份為，安碩恒生指數－Ｕ（9115）增加11654.65%，至13.14萬元；沽空減幅最多的股份為，恒生標普五百－Ｕ（9195）減少99.84%，至115元。

藍籌當中，沽空比率最高的是百度 （9888）沽空比率41.21%。科指股沽空比率最高的是百度（9888）沽空比率41.21%。

其餘請看附圖。

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